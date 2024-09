Mauro do Atlântico tem 61% de intenção de votos em Aquidauana

Mauro do Atlântico, candidato a prefeito de Aquidauana / Facebook

A quarta pesquisa de intenção de votos à Prefeitura de Aquidauana, aponta o candidato Mauro do Atlântico (PSDB) com 61% na estimulada, mais do que o suficiente para vencer em primeiro turno e bem a frente dos seus outros dois concorrentes, Sandro Azambuja (Avante) e Gilvan Fernandes (PSOL).

A pesquisa foi registrada no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob o nº MS-02171/2024, o Instituto Ranking Brasil Inteligência realizou, no período de 24 a 27 de setembro deste ano.

Foi feita junto a 500 moradores de Aquidauana (MS), com 16 anos ou mais de idade, a quarta pesquisa de intenção de votos para a Prefeitura Municipal nas eleições 2024, tendo intervalo de confiança de 95% e uma margem de erro de 4,3%, para mais ou para menos.

Espontânea

Na pesquisa espontânea, Mauro do Atlântico lidera, com 38% das intenções de votos, sendo que nas anteriores, realizadas em fevereiro, maio e agosto deste ano, os percentuais foram 14,2%, 20% e 24%, respectivamente.

Em segundo lugar aparece Sandro Azambuja, com 12%, sendo que nas anteriores os percentuais foram 2% e 7%, respectivamente, e, em terceiro, está Gilvan Fernandes, com 1%, sendo que na anterior o percentual foi 0,4%.

Além disso, 49% dos entrevistados não sabem ou não responderam, sendo que nas anteriores os percentuais foram 67,6%, 56% e 67,6%, respectivamente.

Estimulada

No levantamento estimulado, a liderança continua com Mauro do Atlântico, com 61%, sendo que nos anteriores os percentuais foram 26%, 44% e 53%, respectivamente, enquanto Sandro Azambuja vem em seguida, com 20%, sendo que nos anteriores os percentuais foram 8% e 15%, respectivamente.

Já Gilvan Fernandes aparece em último, com 3%, sendo que no anterior o percentual foi 2%, e 16% não sabem ou não responderam, sendo que nos anteriores os percentuais foram 26%, 17% e 30%, respectivamente.

Rejeição estimulada

No quesito rejeição estimulada, Gilvan Fernandes lidera, com 20%, sendo que na pesquisa anterior o percentual foi 12%, seguido por Mauro do Atlântico, com 12%, sendo que nas anteriores os percentuais foram 5,4%, 7% e 10%, respectivamente.

Já Sandro Azambuja está em último, com 10%, sendo que nas anteriores os percentuais foram 5% e 8%, respectivamente, enquanto 58% dos entrevistados não sabem ou não responderam, sendo que nas anteriores os percentuais foram 35%, 60% e 70%, respectivamente.

Avaliação prefeito

O Instituto Ranking Brasil Inteligência também avaliou a administração do prefeito de Aquidauana, Odilon Ribeiro, e 92% dos entrevistados consideraram boa ou ótima, sendo que nos levantamentos anteriores os percentuais foram 77%, 90% e 91%, respectivamente.

Além disso, 3% falaram que é regular, sendo que nos anteriores os percentuais foram 10,6%, 4% e 4%, respectivamente, enquanto 2% disseram que é ruim ou péssima, sendo que nos anteriores os percentuais foram 8,4%, 3% e 2%, respectivamente.

Já 3% dos entrevistados não sabem ou não responderam, sendo que nos anteriores os percentuais foram 4%, 3% e 3%, respectivamente.