MDB fica de fora do rádio e televisão no primeiro semestre de 2023

Para o segundo semestre o prazo de solicitação, em anos não eleitorais, vai de 10 a 25 de maio / Arquivo/Campo Grande News

O MDB-MS não vai veicular propaganda partidária gratuita no rádio e televisão no primeiro semestre deste ano. Segundo decisão do TRE-MS (Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul).

Segundo o Campo Grande News, a sigla perdeu prazo de requerimento para as inserções e, portanto, não terá direito a divulgação.