MDB quer garantir 1ª vice-presidência da Assembleia Legislativa de MS

Além de Renato Câmara e Marcio Fernandes, MDB contará com o retorno de Junior Mochi à Assembleia / Luciana Nassar/Alems

A bancada do MDB na Alems (Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul) se reúne e articula para garantir uma posição na Mesa Diretora.

Segundo o site Midiamax, a legenda mantinha a posição com Eduardo Rocha, que se licenciou para assumir o cargo de secretário de Estado de Governo.

A presidência da Casa já tem consenso no nome de Gerson Claro (PP), posição que Marcio também acompanhará.

“Vejo dificuldade em não acompanhar essa tendência de votar no Gerson para a presidência e no Paulo [Corrêa, do PSDB] para a 1ª secretaria”, avaliou. Corrêa concorre contra Jamilson Name, também do PSDB.

Nova Mesa Diretora da Assembleia de MS

O deputado estadual Gerson Claro (PP) será o candidato a presidente da Alems. O diretório estadual formalizou seu nome, já que Claro concorria contra o decano Londres Machado.

Parlamentares como Coronel David (PL), Pedro Kemp (PT), Lucas de Lima (PDT), Renato Câmara (MDB) e Amarildo Cruz (PT) já declararam que apoiam Claro na disputa pelo mais alto cargo da Mesa Diretora.

Presidente da Alems, Paulo Corrêa (PSDB), já vem articulando antes mesmo do recesso para ser eleito sucessor de Zé Teixeira (PSDB) na 1ª secretaria. “Estamos trabalhando nesse assunto, é uma conversa longa”, disse Corrêa em dezembro.

Do outro lado, o deputado estadual Jamilson Name (PSDB) garante que vai disputar. “Eu sou candidato e não abro mão para o Paulo Corrêa. Defendo a renovação”, garantiu.