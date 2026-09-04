Mega-Sena paga R$ 36 mil para aposta em Nioaque; Aquidauana faz duas quadras

A aposta simples da Mega-Sena, de seis números, custa R$ 6,00 e tem chance de ganho de uma em 50.063.860 / Reprodução

Embora a faixa principal da Mega-Sena tenha voltado a acumular, uma aposta de Nioaque faturou R$ 36.500,74 ao acertar a quina no concurso 3.053, realizado na noite desta quinta-feira (03), no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP). Mato Grosso do Sul ainda contabilizou 39 quadras, sendo duas em Aquidauana.

As seis dezenas sorteadas foram: 01 - 13 - 25 - 35 - 39 - 51. De acordo com a Caixa Econômica Federal, a arrecadação total do concurso 3.053 foi de R$ 45.798.930,00.

No total, 50 apostas acertaram a quina e terão direito ao prêmio individual mínimo de R$ 36.500,74. Já a quadra pagará ao menos R$ 912,43 para cada um dos seus 3.297 acertadores espalhados pelo país. A premiação pode ser maior em caso de volantes com mais números marcados ou bolões. O bilhete de Nioaque foi registrado na Lotérica do Milhão.

Em Mato Grosso do Sul, foram 12 quadras em Campo Grande; três em Ponta Porã e Três Lagoas; duas em Aquidauana, Corumbá, Dourados, Guia Lopes da Laguna, Jardim, Maracaju, Paranaíba; e uma em Bela Vista, Chapadão do Sul, Coxim, Naviraí, Rio Negro, Sete Quedas e Sidrolândia.

Um dos bilhetes de Aquidauana foi registrado na Loteria Atlântico, enquanto o outro foi feito na Loterias Trevo da Sorte. Ambos foram apostas simples de seis números, ou seja, com direito ao prêmio mínimo de R$ 912,43 da quadra.

O concurso 3.054 da Mega-Sena será realizado na manhã de domingo (06), com prêmio estimado em R$ 48 milhões para quem acertar a faixa principal.

A aposta simples, de seis números, custa R$ 6,00 e tem chance de ganho de uma em 50.063.860. É possível marcar até 20 dezenas nos bilhetes - o valor é de R$ 232.560, com possibilidade de acerto aumentando para uma em 1.292.