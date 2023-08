Meia-entrada para professores da rede pública estadual segue à sanção

Luciana Nassar/ Alems

Os deputados da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul apreciaram e aprovaram três matérias durante a Ordem do Dia desta quarta-feira, dia 9. Em segunda discussão, duas matérias de autoria do deputado Antonio Vaz (Republicanos) e do ex-deputado Evander Vendramini foram aprovadas.

O Projeto de Lei 176/2022, que institui a meia-entrada para professores da rede pública estadual de ensino em estabelecimentos de entretenimento, segue à sanção.

E o Projeto de Lei 230/2022, que cria a “Semana de Sensibilização à Doença Neurofibromatose”, a ser realizada, anualmente, na semana que compreende o dia 17 de maio; que volta à sua última análise em plenário, em redação final.

Em primeira discussão, foi analisado pelos parlamentares o Projeto de Lei 185/2023, que prevê a realização, todos os anos, do Arraiá da ALEMS. Aprovada, volta ao plenário para nova votação.

A proposta é de autoria do deputado João César Mattogrosso (PSDB) e coautorias dos outros 23 parlamentares, e estabelece que a festa ocorrerá no mês de junho. Na primeira edição desta festa, realizada este ano, o arraiá contou com a participação aproximada de 1,2 mil pessoas.