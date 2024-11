Mesa Diretora da ALEMS é reconduzida ao cargo por mais dois anos

Presidente da Alems, Gerson Claro / Gerson Claro, Alems

Os deputados integrantes da atual Mesa Diretora da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), foram reconduzidos ao próximo biênio (2025-2026), por unanimidade a chapa única Democracia Viva.

A votação aconteceu durante a sessão ordinária desta quarta-feira (13).

Foram reeleitos o presidente Gerson Claro (PP), o 1º secretário, deputado Paulo Corrêa (PSDB) e Pedro Kemp (PT), 2º secretário.

O deputado Renato Câmara (MDB) é o 1ª vice-presidente, Zé Teixeira (PSDB) o 2ª vice-presidente, e a deputada Mara Caseiro (PSDB) é a 3ª vice-presidente.

O 3º secretário é o deputado Lucas de Lima (Sem partido).

O presidente reeleito da ALEMS, deputado Gerson Claro (PP), reiterou em seu discurso, o enfrentamento de desafios. “Este Parlamento foi espaço de debate, de diálogo franco, acima de tudo, de construção coletiva, a busca de consenso, o respeito a diferenças, onde cada um dos senhores deputados contribuiu com a sua força e dedicação. Agradeço aqui a todos que trilharam comigo esta caminhada, um agradecimento especial e minha família, aos meus filhos, a minha esposa Kátia Claro, aos colaboradores do gabinete, a todos os servidores da Assembleia Legislativa. Também à imprensa que com contribuições e críticas, ajudaram a moldar e fortalecer o trabalho da mesa diretora, e a imagem desse Poder Legislativo”, afirmou.

O deputado e 1º secretário da ALEMS, Paulo Corrêa (PSDB) também agradeceu o consenso em torno da eleição. “Queria agradecer muito a todos os senhores deputados que votaram pela continuidade da nossa chapa. E em especial que me dão honra de continuar na 1ª secretaria desta Assembleia Legislativa. É muito honroso esse papel, é o segundo cargo mais importante da Casa. O PSDB com muito orgulho ocupa esse cargo em meu nome, quero agradecer primeiro à bancada do PSDB, e a todos os senhores e senhoras deputados. Muito obrigada pela confiança, vou honrar cada voto que recebi aqui", ressaltou.

O vice-presidente reeleito, deputado Renato Câmara (MDB), destacou a importância do debate para o Parlamento. “Aqui nós temos um retrato da população sul-mato-grossense, ter esse entendimento do debate, saber até onde você pode ir, até onde você precisa atuar é muito importante, porque você mantem uma harmonia de convívio, de debate salutar, produtivo, e faz com que as pautas avancem, porque quando você tem uma divergência instransponível, os projetos acabam ficando parados e quem perde com isso é Mato Grosso do Sul”, concluiu.

A deputada Mara Caseiro (PSDB), única mulher a integrar a Mesa Diretora, no cargo de 3ª vice-presidente. “Estar novamente participando da Mesa Diretora, juntamente com o Gerson e o Paulo. O Gerson tem sido um grande líder que democratizou, abriu a Assembleia Legislativa, dando oportunidade para nós, deputados, melhorarmos o nosso mandato, as audiências públicas, ouvindo as pessoas, e o que ficou muito claro é, que, independente das diferenças ideológicas, a Assembleia foi um grande exemplo democrático, aprovando essa chapa por unanimidade”, considerou.