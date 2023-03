Mesa Diretora se reúne com futura deputada, professora Gleice Jane

Mesa diretora / Foto: Giovani Coletti

Aconteceu nesta segunda-feira (27) o encontro de trâmites para recepção da professora Gleice Jane Barbosa, que reforçará o quórum feminino no Parlamento Estadual. A deputada irá assumiu o cargo do deputado Amarildo Cruz (PT), que faleceu no dia 17 de março.

"Recebemos a futura deputada, que deverá tomar posse dia 11 de abril e reiteramos nossos votos de um mandato de sucesso na nossa Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul", afirmou o presidente da Casa de Leis, Gerson Claro (PP),

Durante a reunião, Gleice confirmou que vai dar continuidade com as bandeiras sociais. “O deputado Amarildo sempre tocou o mandato com as pautas do PT, como as lutas raciais, os direitos humanos e até mesmo a luta das mulheres. A gente luta por um Estado melhor e vamos incluir nossas bandeiras também. Durante a campanha ficou muito forte o processo da escuta das mulheres, principalmente, quanto à violência doméstica e segurança das crianças. A gente quer ter, ainda, um cuidado especial com a proteção ao meio ambiente”, ressaltou.

A nova deputada confirmou a intenção de assumir o mandato, mesmo passando pelo tratamento da síndrome de Guillain Barré, que afeta o sistema imunológico. “Minha recuperação é dia a dia. Talvez não fique aqui diretamente, pelo processo de tratamento, mas vou participar das sessões online”, explicou.

Ela será a 11ª representatividade feminina a assumir uma vaga no Parlamento Estadual – veja no especial ALEMS e ELAS quem foram as deputadas estaduais ao longo das 12 Legislaturas. “Nos últimos anos a gente vem conquistando espaço, mas somos nós que pegamos um salário pequeno e temos que dar conta de tudo. Quando ocuparmos os espaços de decisão, como a política, tenho certeza de que poderemos mudar a sociedade”, ressaltou Gleice.

Na reunião na Sala da Presidência, a professora também foi recebida pelo deputado Pedro Kemp (PT), 2º secretário da Mesa Diretora e futuro companheiro de bancada. “A nossa expectativa como bancada estadual do PT é de que a professora Gleice Jane faça um mandato voltado para o fortalecimento das lutas das mulheres. Ela também vai ser importante na defesa da Educação e vai dar continuidade ao trabalho do Amarildo. Tem boa vontade em dar prosseguimento às pautas defendidas por ele e pelo nosso partido”, confirmou Kemp.

Saiba mais sobre a história dela aqui e a convocação, já publicada no Diário Oficial do Legislativo, confira aqui.

