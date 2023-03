Parceria para energia fotovoltaica na ALEMS é viabilizada em parceria com a Fiems

Conforme o parlamentar, o uso de energia limpa em seu cotidiano é uma forma de a ALEMS contribuir para que Mato Grosso do Sul / Mariana Anjos

A elaboração de um projeto para o uso de energia fotovoltaica na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) está sendo viabilizada pela Mesa Diretora, representada pelo 1º secretário, Paulo Corrêa (PSDB), em parceria com a Federação das Indústrias de Mato Grosso do Sul (Fiems).

O deputado Paulo Corrêa se reuniu com o presidente da Fiems, o empresário Sérgio Longen, para detalhar o projeto, que consiste na aplicação de ESG (Enviromental, Social and Governance) – conceito que envolve melhores práticas ambientais, sociais e de governança.

“A Assembleia Legislativa é a Casa do Povo e não podemos nos distanciar dessa tendência, que tem se mostrado fundamental para a administração pública. Nosso grande ‘cliente’ é o cidadão sul-mato-grossense, que tem nos exigido posturas cada vez mais sustentáveis, responsáveis e transparentes”, afirmou Corrêa.

Conforme o parlamentar, o uso de energia limpa em seu cotidiano é uma forma de a ALEMS contribuir para que Mato Grosso do Sul se torne um Estado Carbono Neutro até 2030, compromisso assumido durante a 23ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP23), no ano passado, antecipando em 20 anos a meta global, que é neutralizar e emissão de carbono até 2050.

Em nome do setor industrial e devido à importância da medida para a sociedade, o presidente da Fiems ofertou à ALEMS o custeio de 100% do valor de elaboração do projeto e acompanhamento técnico da execução das obras.