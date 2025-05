Militares salvam vida e recebem Moção de Congratulação da Câmara Municipal

O vereador Renato Bossay (PSD), durante 13ª Sessão Ordinária oportunamente apresentou Moção de Congratulações a policiais e bombeiros militares que na noite de 27 de abril salvaram a vida de uma mulher. Ao parabenizar os militares o vereador Bossay, nomeou-os um a um, sendo os policiais: Eduardo Brito Ávalo (1º Sgt), Fabilson Gabeloni Gaurini (cabo), André Luiz dos Santos (3º sgt), Marcus Vinícius Cristaldo Barbosa (cabo) e os bombeiros: Diego Falcão (3º sgt), Marluci Franco (1º sgt) e soldado Hiugor Ander Queiroz Alves da Silva. Bossay parabenizou-os pela atuação exemplar, corajosa e humanizada diante de uma grave ocorrência de tentativa de suicídio e prosseguiu: “ Com grande sensibilidade, técnica e profissionalismo, os militares realizaram o isolamento da área, iniciaram diálogo com a vítima e, aproveitando uma oportunidade segura, lograram êxito em intervir e resgatá-la com vida da situação de extremo risco, demonstrando assim, não apenas o preparo técnico dos profissionais da segurança pública de nossa região, mas também sua dedicação, empatia e compromisso com a proteção da sociedade aquidauanense”, destacou o vereador Renato.