Ministra Cida Gonçalves participa de audiência sobre combate ao feminicídio na Assembleia

Cida Gonçalves é uma importante figura no combate a violência e a misoginia / Marcelo Camargo/ Agência Brasil

A ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, participa de audiência pública na Assembleia Legislativa, onde discute o tema: "Violência contra as mulheres e o feminicídio em MS" a partir das 14h, desta quinta-feira, 30 de março.

A ministra chegou na manhã desta quinta-feira (30), no aeroporto de Campo Grande e cumpre dois dias de agenda em Mato Grosso do Sul.

A vinda foi divulgada há alguns dias pelo deputado Pedro Kemp (PT), que ajudou na formulação da agenda.

Segundo Kemp, Cida Gonçalves é uma importante figura no combate a violência e a misoginia. A audiência acontece no plenário Julio Maia.

Nesta sexta-feira (31), a ministra cumpre agenda institucional e se reúne com o governador Eduardo Riedel (PSDB) e secretariado na parte da manhã. Às 8h toma café da manhã na governadoria e às 9h segue para o Bioparque Pantanal.

Essa é segunda visita de representantes do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em Mato Grosso do Sul.

Ministra dos Povos Originários

No dia 18 de março, a ministra dos Povos Originários, Sônia Guajajara cumpriu agenda em Rio Brilhante, onde visitou ocupação indígena em uma fazenda e posteriormente se reuniu com o governador Eduardo Riedel (PSDB), secretários e bancada federal para dialogar sobre soluções para problemas fundiários em MS.