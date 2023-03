Ministra Sônia Guajajara vem ao MS para tratar de assuntos fundiários

Ministra cumpre agenda em MS ao lado do deputado Vander Loubet / Redes Sociais

A ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, cumpre agenda em Mato Grosso do Sul neste fim de semana. Ela desembarca em Campo Grande neste sábado (18) e visita o interior no domingo (19), com a missão tratar assuntos fundiários e cessar o conflito em Rio Brilhante, onde um grupo de indígenas ocupou uma fazenda.

A agenda foi confirmada pelo deputado Vander Loubet (PT), líder da bancada federal do MS, através das redes sociais nesta semana. Ele irá recepcionar a ministrar e acompanhar a comitiva durante toda a estadia no MS.

A ministra terá reuniões com o governador, secretários estaduais e com a bancada federal neste sábado.

No domingo, Guajajara deve visitar Dourados e Rio Brilhante, para se encontrar com lideranças indígenas das duas cidades.

Conforme o deputado, a principal pauta é a resolução dos conflitos fundiários envolvendo indígenas e produtores rurais. “Vamos conversar sobre os caminhos para essa resolução e os papéis que cada ente de governo pode cumprir para a gente acabar com esses conflitos”.