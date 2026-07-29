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Política

Ministro da Fazenda de Lula elogia MS e complica vida de Fábio Trad: "Estado vai bem e merece"

Dário Durigan concedeu entrevista ao programa Tribuna Livre e dedicou boa parte do tempo a elogiar a situação econômica, social e estratégica de MS

Redação O Pantaneiro

Publicado em 29/07/2026 às 15:01

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Fábio Trad e Eduardo Riedel, pré-candidatos ao Governo do Estado / Divulgação

O PT de Mato Grosso do Sul tem tentado construir uma narrativa de que Mato Grosso do Sul precisa de mudança. O problema é que o próprio governo federal não está cooperando com o roteiro.

Nesta quarta-feira (29), o ministro da Fazenda, Dário Durigan, concedeu entrevista ao programa Tribuna Livre e dedicou boa parte do tempo a elogiar — sem reservas — a situação econômica, social e estratégica de MS sob a gestão do governador Eduardo Riedel. Para o pré-candidato petista ao governo do Estado, Fábio Trad, foram palavras difíceis de ouvir.

Durigan afirmou que Mato Grosso do Sul "está na vanguarda do país", citou o IDH elevado apurado pela ONU, exaltou o protagonismo do Estado no agronegócio, na Rota Bioceânica e no combate ao crime organizado — e ainda fez questão de elogiar nominalmente o secretário estadual de Fazenda, Flávio César, e o próprio governador Riedel.

Mas foi nos números que o constrangimento ficou mais evidente. O Ministério da Fazenda — pasta ocupada por um aliado direto do PT — liberou mais de R$ 4 bilhões em aval de crédito internacional para o Estado, via BID e Banco Mundial.

"Estamos renegociando dívida do Estado e dando crédito, porque o estado vai bem e merece", disse o ministro, com uma frase que resume, involuntariamente, o problema eleitoral do PT em MS.

Trad tem percorrido o Estado com um discurso de que é chegada a hora de mudar. Só que mudar o quê, exatamente, se o próprio Brasília petista atesta que MS "vai muito bem"? A contradição não é pequena: é o governo federal — que o PT apresenta como símbolo de uma gestão superior — endossando publicamente aquilo que a oposição local nega.

O episódio revela uma disputa que o PT em MS ainda não resolveu: como criticar uma gestão estadual que seu próprio campo político, em Brasília, trata como parceira, referência e boa pagadora?

Por ora, a resposta parece ser ignorar a contradição e torcer para que o eleitor não perceba. Depois desta quarta-feira, ficou mais difícil.

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