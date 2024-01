Ministro diz que tem pressa para retomada da reforma agrária

Divulgação/PCMS

O Ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, disse que tem pressa para retomar a reforma agrária.



“O tempo político nosso é o tempo da pressa. A bandeira política nossa é a reforma agrária”, enfatizou, ao discursar no encerramento do encontro da coordenação nacional do MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra). O evento aconteceu no sábado (dia 27).



Conforme a Agência Brasil, o encontro reuniu ao longo da semana os dirigentes do movimento na Escola Nacional Florestan Fernandes em Guararema, em São Paulo. O espaço é um centro de formação do MST, que comemora 40 anos de fundação.



Em Mato Grosso do Sul, os grandes devedores da União estão na mira do Incra (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária). A lista com 300 imóveis já foi entregue ao superintendente do instituto no Estado, Paulo Roberto da Silva, que aguarda a definição da Justiça para iniciar o estudo das áreas.



Além dos fazendeiros endividados, também devem entrar como área para reforma agrária os bens do tráfico. A estimativa é que são 7,5 mil famílias aguardando cerca de 10 mil lotes para regularizar a situação no Estado.