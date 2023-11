Ministro do TCU, Benjamin Zymler, visita Campo Grande

Ministro Benjamin Zymler / Foto: Divulgação/Assojaf

O ministro do TCU (Tribunal de Contas da União), Benjamin Zymler, estará em Campo Grande na segunda-feira (20) para participar do Senacop 2023, o maior seminário de Compras Públicas do Brasil, com foco na Nova Lei de Licitações.

O encontro reunirá especialistas de diversas áreas dentro deste segmento e deve contar com a participação de gestores de 13 estados. Representantes de aproximadamente 80% dos municípios de Mato Grosso do Sul também estarão presentes.

A programação conta com diversas atividades, desde workshops e talk show de mulheres, a oficinas com especialistas reconhecidos nacionalmente.

Na oportunidade, será realizada a primeira Edição da Expo GovBrasil, uma feira gratuita com exposição de produtos e serviços que entregam as soluções que a gestão pública necessita.

Além disso, haverá a abertura terá show acústico com Paulo Ricardo, do RPM