Missão Internacional à Ásia fortalece relações comerciais para MS

A missão segue para Japão e Singapura, com foco no desenvolvimento sustentável e fortalecimento das relações comerciais
Nos primeiros dias da Missão Internacional à Ásia, iniciada na Índia, Mato Grosso do Sul avançou em parcerias comerciais e tecnológicas. A comitiva visitou grandes empresas como Mahindra e Tata Group, apresentando o estado como destino atrativo para investimentos em grãos, celulose, agrotecnologia e inovação.
O governador Eduardo Riedel destacou a produtividade das agendas e a futura visita do Tata Group ao estado para oferecer serviços tecnológicos. O secretário Jaime Verruck apontou a grande demanda da Índia por celulose e grãos, abrindo oportunidades para ampliar as exportações sul-mato-grossenses.
A missão segue para Japão e Singapura, com foco no desenvolvimento sustentável e fortalecimento das relações comerciais. O presidente da Assembleia Legislativa, Gerson Claro, reforça a necessidade de coragem para promover as transformações que o estado precisa.
