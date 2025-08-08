Missão Internacional à Ásia fortalece relações comerciais para MS

Ascom Fiems

Nos primeiros dias da Missão Internacional à Ásia, iniciada na Índia, Mato Grosso do Sul avançou em parcerias comerciais e tecnológicas. A comitiva visitou grandes empresas como Mahindra e Tata Group, apresentando o estado como destino atrativo para investimentos em grãos, celulose, agrotecnologia e inovação.

O governador Eduardo Riedel destacou a produtividade das agendas e a futura visita do Tata Group ao estado para oferecer serviços tecnológicos. O secretário Jaime Verruck apontou a grande demanda da Índia por celulose e grãos, abrindo oportunidades para ampliar as exportações sul-mato-grossenses.

A missão segue para Japão e Singapura, com foco no desenvolvimento sustentável e fortalecimento das relações comerciais. O presidente da Assembleia Legislativa, Gerson Claro, reforça a necessidade de coragem para promover as transformações que o estado precisa.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!