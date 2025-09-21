Moka é reconduzido à presidência do MDB e Câmara assume secretaria geral

Evento consolidou partido para eleições de 2026
Convenção estadual do MDB em MS / MDB
O MDB de Mato Grosso do Sul realizou hoje a convenção estadual na última sexta-feira (19) e reconduziu Waldemir Moka à presidência estadual da legenda e confirmou o deputado estadual Renato Câmara, vice-presidente da Assembleia Legislativa, como secretário-geral da sigla.
A escolha traduz mais do que um arranjo partidário. Câmara, que já foi prefeito de Ivinhema por dois mandatos (2005–2012) e cumpre o terceiro mandato como deputado estadual, carrega uma história de mais de 20 anos de militância emedebista. Em Dourados, onde mora, preside a legenda municipal.
No currículo familiar, ecoa o percurso do pai, Nelito Câmara, duas vezes prefeito de Ivinhema e também deputado estadual. A sucessão de cargos e a permanência na vida pública expõem a linha de continuidade de um projeto político que atravessa gerações.
A convenção ainda consolidou André Puccinelli como presidente de honra e definiu a nova composição da Comissão Executiva Estadual para o biênio 2025-2027: Eduardo Rocha (primeiro vice-presidente), Júnior Mochi (segundo vice-presidente), Carlos Marun (terceiro vice-presidente), Maria Emília (secretária-adjunta), Carlla Bernal (secretária da mulher), Ernesto Ourives (tesoureiro), Mário Cogo (tesoureiro-adjunto), Loester Nunes (primeiro vogal), Jamal Salem (segundo vogal), Alfredo Martins (terceiro vogal) e Júnior Coringa (quarto vogal). O líder da bancada será o deputado Márcio Fernandes.
No discurso, Renato destacou a responsabilidade coletiva que o MDB carrega no Estado. “O MDB tem história e responsabilidades em Mato Grosso do Sul. Continuaremos a construir caminhos, ouvindo as pessoas, fortalecendo o partido e contribuindo para o desenvolvimento do nosso Estado”, disse.
