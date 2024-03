Momentos de acolhimento marcam integração dos servidores da ALEMS

Divulgação

Acolher e integrar são ferramentas importantes para o relacionamento e a obtenção de resultados positivos. Na manhã desta segunda-feira (4), no Plenário Deputado Júlio Maia, os servidores da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) participaram de um encontro, promovido pela Escola do Legislativo Senador Ramez Tebet, e tiveram a oportunidade de participar de dinâmicas e de conhecer um pouco sobre os setores da instituição.

O presidente da Casa de Leis, deputado Gerson Claro (PP), deu as boas-vindas aos servidores e destacou a importância do acolhimento. “Devemos acolher todos os dias e manter esse espírito no ambiente de trabalho. O sucesso das organizações, inclusive as públicas, está ligado à energia humana que é transmitida pelos colaboradores e aqui, em especial, os nossos servidores”, disse.

Para a deputada Mara Caseiro (PSDB), presidente da Escola do Legislativo, os servidores são os verdadeiros protagonistas da Casa de Leis. “Enquanto os deputados estão nas bases, os funcionários estão na Assembleia, servindo à comunidade com muita gentileza e presteza”, falou a parlamentar, informando ainda que neste ano serão realizadas novas capacitações e ampliação de parcerias.

Durante a acolhida, houve um momento de oração e louvou à Deus e apresentação dos secretários e diretores da ALEMS. Ao final, houve a palestra com a escritora e administradora Ariane Oshiro, com o tema “Comunicação para fluidez no trabalho”. Os servidores participaram de uma dinâmica, como forma de abordar conflitos em ambientes com grande diversidade.

“A comunicação assertiva é relacionada à capacidade de se relacionar, sem apontar culpados e perdedores, mas buscando conexão entre as pessoas. Nisso, os servidores têm um grande papel na Assembleia, pois é um lugar que existem áreas e bancadas que precisam trabalhar unidas em prol de um único objetivo, o bem do povo. Para isso, precisam buscar servir em um meio saudável e saudável”, salientou Ariane.