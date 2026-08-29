Moradores de Bonito recebem Jaime Verruck e Helio Peluffo

Jaime Verruck e Helio Peluffo com os moradores de Bonito / Mairinco de Paula

O candidato a deputado federal Jaime Verruck (Republicanos) participou do Encontro com Helio Peluffo (PP), candidato a deputado estadual, em Bonito, na noite desta sexta-feira (28). Foi um momento para a população local conhecer as propostas de ambos, que seguem rodando o estado ouvindo as pessoas, recebendo demandas e apresentando o que pretendem para o futuro do Brasil e de Mato Grosso do Sul.

“Os municípios têm as suas particularidades. Nesse sentido, é necessário estar presente para manter o contato cada vez mais próximo com a população”, disse Jaime Verruck.

No caso de Bonito, ele ressaltou que o município transformou patrimônio natural em uma economia de serviços reconhecida nacional e internacionalmente. Nos últimos anos, houve estruturação de instrumentos para proteger o ativo que sustenta a economia, como regras de manejo do solo, plano de manejo de conservação do solo e da água, pagamento de serviços ambientais, grupo do rio Formoso e parceria com a UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro) para estudos hídricos, capacidade de carga e Plano Diretor, entre outras ações.

Verruck destacou a importância de unir o desenvolvimento e a preservação ambiental. Esse compromisso foi reafirmado no Plano de Ação Parlamentar 2027-2030, que está disponível neste link. O documento é aberto e toda a população pode fazer contribuições, clicando aqui.