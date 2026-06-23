Morre Marcelo Miranda, ex-governador de Mato Grosso do Sul, aos 87 anos

Marcelo Miranda, ex-prefeito de Campo Grande e ex-governador de Mato Grosso do Sul, morreu nesta terça-feira / Alems

Morreu, no fim da manhã desta terça-feira (23), aos 87 anos, o ex-governador de Mato Grosso do Sul e ex-prefeito de Campo Grande, Marcelo Miranda Soares. Ele estava internado havia cerca de 20 dias em um hospital particular da capital para tratamento de uma pneumonia e não resistiu após complicações decorrentes de problemas cardíacos e renais, que resultaram em falência múltipla dos órgãos.

A informação foi confirmada pelo filho do ex-governador, Paulo Cançado. Até o momento, não foram divulgados detalhes sobre o velório e o sepultamento.

Natural de Uberaba (MG) e formado em Engenharia, Marcelo Miranda chegou ao então Mato Grosso para atuar na construção da Usina Hidrelétrica de Jupiá, entre os municípios de Três Lagoas e Castilho (SP). Posteriormente, ingressou no DER (Departamento de Estradas de Rodagem), onde participou da implantação de aproximadamente 4,5 mil quilômetros de estradas vicinais.

Sua trajetória política teve início na década de 1970, após convite de importantes lideranças da época, entre elas Pedro Pedrossian e Levy Dias. Em 1976, foi eleito prefeito de Campo Grande.

Três anos depois, em 1979, deixou a prefeitura para assumir o governo do recém-criado estado de Mato Grosso do Sul, sucedendo Harry Amorim Costa. Durante sua primeira passagem pelo Executivo estadual, promoveu a emancipação de nove distritos, que passaram à condição de municípios - Bodoquena, Costa Rica, Douradina, Itaquiraí, São Gabriel do Oeste, Selvíria, Sete Quedas, Tacuru e Taquarussu.

Em 1982, Marcelo Miranda foi eleito senador da República. Já em 1987, retornou ao comando do governo estadual após ser eleito governador pelo voto popular.

Seu segundo mandato foi marcado por desafios políticos e administrativos, incluindo movimentos de oposição ao governo, greves de professores, reivindicações salariais e dificuldades financeiras enfrentadas pelo Estado.

A última função pública exercida por Marcelo Miranda foi a de superintendente regional do DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes) em Mato Grosso do Sul, cargo que ocupou entre 2003 e 2012.

Luto oficial

Em reconhecimento à trajetória política e aos serviços prestados ao Estado, o governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, decretou luto oficial de três dias em todo o território sul-mato-grossense.

O decreto foi publicado em edição extra do Diário Oficial do Estado desta terça-feira.