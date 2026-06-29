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Política

Morte de Grazielle Machado foi causada por choque anafilático, aponta laudo

Documento divulgado pelo gabinete do deputado estadual Londres Machado não informa qual substância provocou a reação alérgica que levou ao óbito da ex-parlamentar

O Pantaneiro

Publicado em 29/06/2026 às 14:38

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Ex-deputada estadual Grazielle Salgado Machado morreu aos 45 anos / Wagner Guimarães/Arquivo Alems

O laudo médico que apurou a morte da ex-vereadora e ex-deputada estadual Grazielle Salgado Machado apontou que o óbito foi causado por um choque anafilático. A informação foi divulgada na manhã desta segunda-feira (29), por meio de nota oficial do gabinete do deputado estadual Londres Machado (PP), pai da ex-parlamentar.

Segundo informado, o documento confirma que Grazielle morreu em decorrência de um choque anafilático, mas não informa qual substância desencadeou a reação alérgica.

Inicialmente, havia a suspeita de que a ex-deputada pudesse ter contraído uma infecção por salmonella após ingerir camarão, hipótese que teria evoluído para uma infecção generalizada. No entanto, a nota oficial divulgada nesta segunda-feira não confirma essa informação nem esclarece a origem da reação que levou ao choque anafilático.

Grazielle Machado morreu na madrugada da última quarta-feira (24), aos 45 anos, em Campo Grande. Ela passou dois dias internada no Hospital da Cassems.

Filha do deputado estadual Londres Machado, Grazielle construiu uma trajetória política marcada pela atuação no Legislativo municipal e estadual. Formada em Publicidade e Propaganda, empresária da comunicação e professora universitária, iniciou a carreira política em 2004, quando foi eleita vereadora de Campo Grande. Reeleita por mais dois mandatos, destacou-se por projetos voltados à participação popular e à promoção da saúde da mulher.

Em 2014, foi eleita deputada estadual com 39.374 votos, tornando-se, à época, a mulher mais votada da história de Mato Grosso do Sul. Durante o mandato na Assembleia Legislativa, ocupou a segunda vice-presidência da Mesa Diretora e integrou comissões relacionadas aos direitos das mulheres, assistência social, desenvolvimento agrário, comunidades indígenas e quilombolas.

A nota divulgada pelo gabinete de Londres Machado também relembra que Grazielle dedicou sua vida pública à defesa de pautas sociais, da saúde e dos direitos das mulheres. Atualmente, ela exercia a função de assessora na Secretaria de Estado da Casa Civil de Mato Grosso do Sul. Grazielle Machado deixou os filhos Giovanna e Gabriel e também era mãe de Londres Haruo, já falecido.

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