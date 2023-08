Motorista de caminhonete morre em acidente com carreta na MS-306, em Chapadão

Sérgio Veiga Possamai, de 34 anos, morreu em um grave acidente de trânsito na noite deste domingo (27) na MS-306, em Chapadão do Sul. A vítima dirigia uma caminhonete e colidiu frontalmente contra um carreta.

O condutor da caminhonete ficou preso as ferragens, onde não resistiu aos ferimentos. O motorista do carreta saiu ileso do acidente.

Segundo o site Bolsão News, Possamai havia deixado um restaurante em um posto de combustível, entrou na rodovia em alta velocidade e instantes depois, colidiu frontalmente com a carreta ao invadir a pista contrária.

O condutor da carreta, de 30 anos, explicou que vinha de Cuiabá e seu destino era o Rio de Janeiro. Ele afirmou que percebeu a invasão da pista por parte do motorista da caminhonete e tentou tirar de lado realizando uma manobra, mas não conseguiu evitar o acidente.

O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, mas apenas constatou o óbito e contou com auxílio da concessionária Way 306, que trabalharam em conjunto para retirar o corpo da vítima das ferragens.