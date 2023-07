Motorista de carro de luxo é preso após bater na Prefeitura de Mundo Novo

Frente do carro ficou destruída / Foto: Divulgação

Um homem de 35 anos foi preso nesta segunda-feira, 17, após bater o carro de luxo Land Rover Discovery no prédio da Prefeitura Municipal de Mundo Novo.

Segundo a Polícia Civil, por volta da 0h, motorista, que seguia em alta velocidade pela Travessa Osvaldo Cruz, perdeu o controle do veículo e invadiu o prédio público, onde funciona o Centro de Qualificação Municipal, causando danos de grande monta.

Ele fugiu em seguida, mas foi identificado pela polícia. Os policiais civis constataram ainda que o homem estava com a habilitação cassada desde o ano de 2021, por decisão judicial da 1ª Vara Federal de Guaíra, no Paraná.

O suspeito foi localizado em uma loja de veículos da cidade. Ele foi preso em flagrante pelos crimes previstos nos artigos 305, 309 e 311 (Dirigir veículo automotor em via pública sem a devida permissão; Afastar-se o condutor do local do acidente e Trafegar em velocidade incompatível), todos do Código de Trânsito Brasileiro e encontra-se à disposição da justiça.