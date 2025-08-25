MS adota cordão roxo para identificar pessoas com fibromialgia

O uso do cordão é facultativo e também pode ser adotado por acompanhantes e atendentes pessoais.
Reprodução ALEMS
Desde sexta-feira (22), pessoas com fibromialgia em Mato Grosso do Sul podem utilizar um cordão de fita com desenhos de borboletas e/ou laços roxos como símbolo de identificação. A medida, instituída pela Lei 6.463/2025, tem o objetivo de facilitar a orientação e o atendimento a pacientes com a doença.
O uso do cordão é facultativo e também pode ser adotado por acompanhantes e atendentes pessoais. Ainda assim, a apresentação de documento comprobatório da fibromialgia pode ser solicitada quando necessário.
Segundo a lei, estabelecimentos públicos e privados que oferecem atendimento prioritário devem incluir o símbolo em suas sinalizações e garantir assentos adequados para esses pacientes. A fibromialgia é uma doença crônica, muitas vezes invisível, de difícil diagnóstico e pouco conhecida, que provoca dores intensas e limitações na vida profissional e pessoal dos afetados.
