MS adota cordão roxo para identificar pessoas com fibromialgia

Reprodução ALEMS

O uso do cordão é facultativo e também pode ser adotado por acompanhantes e atendentes pessoais. Ainda assim, a apresentação de documento comprobatório da fibromialgia pode ser solicitada quando necessário.

Desde sexta-feira (22), pessoas com fibromialgia em Mato Grosso do Sul podem utilizar um cordão de fita com desenhos de borboletas e/ou laços roxos como símbolo de identificação. A medida, instituída pela Lei 6.463/2025, tem o objetivo de facilitar a orientação e o atendimento a pacientes com a doença.

Segundo a lei, estabelecimentos públicos e privados que oferecem atendimento prioritário devem incluir o símbolo em suas sinalizações e garantir assentos adequados para esses pacientes. A fibromialgia é uma doença crônica, muitas vezes invisível, de difícil diagnóstico e pouco conhecida, que provoca dores intensas e limitações na vida profissional e pessoal dos afetados.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!