Acessibilidade

25 de Agosto de 2025 • 17:27

Buscar

Últimas notícias
X
Saúde

MS adota cordão roxo para identificar pessoas com fibromialgia

O uso do cordão é facultativo e também pode ser adotado por acompanhantes e atendentes pessoais.

Redação

Publicado em 25/08/2025 às 16:59

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Reprodução ALEMS

Desde sexta-feira (22), pessoas com fibromialgia em Mato Grosso do Sul podem utilizar um cordão de fita com desenhos de borboletas e/ou laços roxos como símbolo de identificação. A medida, instituída pela Lei 6.463/2025, tem o objetivo de facilitar a orientação e o atendimento a pacientes com a doença.

O uso do cordão é facultativo e também pode ser adotado por acompanhantes e atendentes pessoais. Ainda assim, a apresentação de documento comprobatório da fibromialgia pode ser solicitada quando necessário.

Leia Também

• Lei define fibromialgia como deficiência em todo país a partir de 2026

• ALEMS aprova moção a projeto nacional que beneficia pessoas com fibromialgia

• Sancionadas diretrizes destinadas ao atendimento de portadores de fibromialgia

Segundo a lei, estabelecimentos públicos e privados que oferecem atendimento prioritário devem incluir o símbolo em suas sinalizações e garantir assentos adequados para esses pacientes. A fibromialgia é uma doença crônica, muitas vezes invisível, de difícil diagnóstico e pouco conhecida, que provoca dores intensas e limitações na vida profissional e pessoal dos afetados.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Política

Projeto de lei amplia cotas raciais em concursos públicos de MS

Política

Agenda da ALEMS destaca combate ao feminicídio e inclusão de pessoas com deficiência

Política

Prefeito de Nioaque será destaque no maior evento de comunicação política do país

André Guimarães vem se consolidando como uma das principais vozes da nova geração de gestores públicos de Mato Grosso do Sul

Política

Renato Câmara recebe título de cidadão campo-grandense

Publicidade

Agendas

Riedel vai a Bonito para encontro de gestores e Festival de Inverno

ÚLTIMAS

Geral

Enamed 2025 tem mais de 96 mil inscritos confirmados

Primeira edição do exame avaliará cursos de medicina e servirá também como critério para seleção em residências médicas

Registros

Ocorrências em Anastácio envolve perturbação, prisões e acidente de trânsito

Intensa atuação do 7º BPM marcam o fim de semana na cidade

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo