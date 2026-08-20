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Saúde

MS amplia telemedicina, cirurgias e leitos e projeta novos hospitais

Governador Eduardo Riedel participou de encontro com gestores e profissionais da área; estratégia estadual inclui atendimento digital, entrega de medicamentos em casa e novos investimentos em hospitais e policlínicas

Redação O Pantaneiro

Publicado em 20/08/2026 às 14:00

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Governador Eduardo Riedel destacou a integração entre estado e municípios como parte do processo de reorganização da rede pública de saúde / Bruno Rezende

Mato Grosso do Sul vem ampliando a estrutura e os serviços oferecidos pela rede pública de saúde, com aumento no número de leitos, cirurgias, atendimentos por telemedicina e entrega domiciliar de medicamentos. A estratégia também prevê novos hospitais, policlínicas e o fortalecimento do atendimento regionalizado.

Durante encontro com gestores e profissionais da área realizado nesta quarta-feira (19), o governador Eduardo Riedel (PP) destacou a integração entre estado e municípios como parte do processo de reorganização da rede. Segundo ele, a proposta é aproximar os serviços especializados da população e reduzir deslocamentos para os grandes centros.

“Nossa nova arquitetura da saúde está avançando e precisamos consolidar este modelo, mas sabemos que temos grandes desafios pela frente. Nosso foco é atender e cuidar das pessoas da melhor maneira possível”, afirmou Riedel.

Uma das mudanças apontadas pelo Governo do Estado é a ampliação da participação estadual na gestão hospitalar. A estrutura, que anteriormente contava com uma unidade sob administração direta, deverá chegar a cinco hospitais geridos pelo estado.

MS amplia telemedicina, cirurgias e leitos e projeta novos hospitais3

Telemedicina amplia atendimento

A saúde digital apresentou um dos maiores crescimentos no período. Os atendimentos por telemedicina e teleassistência passaram de 21.709, em 2022, para 112.058 no ano passado.

De acordo com o secretário estadual de Saúde, Maurício Simões, o modelo já contribuiu para reduzir filas de algumas especialidades em municípios do interior, permitindo que parte dos pacientes tenha acesso a atendimento especializado sem precisar viajar até os grandes centros.

A expansão é considerada estratégica em Mato Grosso do Sul devido às grandes distâncias entre os municípios e à concentração de determinadas especialidades médicas em cidades maiores.

Cirurgias e leitos

Outra frente de atuação está na realização de procedimentos que aguardavam na fila. O programa MS Saúde contabiliza 43.564 cirurgias eletivas e de alta complexidade, além de 99.497 procedimentos e 55.888 exames diagnósticos.

Também foi ampliado o chamado Cinturão da Ortopedia, que, atualmente, reúne 21 hospitais habilitados para a realização de cirurgias ortopédicas, com incentivos financeiros estaduais. Os investimentos na iniciativa chegam a quase R$ 200 milhões.

A rede também passou de 232 leitos do SUS (Sistema Único de Saúde), em 2022, para 664 atualmente, crescimento de 186%.

MS amplia telemedicina, cirurgias e leitos e projeta novos hospitais2

Medicamentos entregues em casa

A entrega domiciliar de medicamentos também ganhou escala. O serviço, que atendia 610 pacientes em 2022, alcança atualmente 17.863 pessoas. Mais de 130 medicamentos podem ser encaminhados diretamente para a residência dos usuários contemplados.

A medida busca facilitar a continuidade dos tratamentos e diminuir a necessidade de deslocamentos frequentes para retirada dos medicamentos.

Vacinação e atenção básica

A vacinação continua entre as áreas destacadas pelo estado. Segundo os dados apresentados pela Secretaria Estadual de Saúde, Mato Grosso do Sul mantém a liderança nacional em cobertura vacinal.

Para ampliar o acesso, o estado utiliza estratégias como os vacimóveis, que levam as doses para diferentes bairros e municípios. Também são realizadas ações específicas para comunidades ribeirinhas, como o projeto Navio.

Na Atenção Primária, considerada a porta de entrada do SUS (Sistema Único de Saúde), o desafio apontado pela Secretaria Estadual de Saúde é melhorar a capacidade de atendimento e resolução dos serviços oferecidos nas unidades básicas.

Segundo Maurício Simões, Mato Grosso do Sul possui a maior cobertura da Atenção Primária no Centro-Oeste, mas ainda precisa reduzir as diferenças na qualidade dos serviços entre os municípios.

Novos hospitais e mais 200 leitos

A próxima etapa da expansão prevê a construção ou implantação de novas policlínicas, ampliando a oferta de consultas, exames e especialidades.

Também estão previstos mais 200 leitos nos hospitais regionais de Dourados e Três Lagoas, além do projeto do Hospital do Pantanal, em Corumbá.

A proposta é fortalecer a estrutura existente no interior e permitir que uma parcela maior dos atendimentos de média e alta complexidade seja realizada nas próprias regiões, reduzindo a concentração dos serviços na capital.

Parceria com municípios

Durante o encontro, representantes municipais também destacaram a parceria com o Governo do Estado. O secretário municipal de Saúde de Iguatemi e presidente do Cosems-MS (Conselho de Secretarias Municipais de Saúde de Mato Grosso do Sul), Janssen Portela Galhardo, ressaltou os impactos da ampliação dos hospitais regionais e do Cinturão da Ortopedia para os 79 municípios.

“O objetivo é proporcionar uma saúde mais acessível à população, mais dinâmica e entregando resultado para os 79 municípios”, afirmou.

MS amplia telemedicina, cirurgias e leitos e projeta novos hospitais4

A reorganização da rede estadual reúne diferentes frentes, desde a telemedicina e a entrega de medicamentos até a ampliação de cirurgias, leitos e estruturas hospitalares.

O desafio, agora, é transformar o crescimento da oferta em maior capacidade de resolução, reduzir as diferenças entre as regiões e aproximar cada vez mais os serviços de saúde da população.

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