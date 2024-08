MS anuncia agência de fomento com foco no desenvolvimento econômico local

Governador Eduardo Riedel, ao lado dos também governadores Carlos Massa e Eduardo Leite; na sequência, mais ao fundo, Jorginho Mello / Divulgação

Mato Grosso do Sul terá em breve uma agência de fomento econômico. Importante ferramenta de desenvolvimento regional, a agência será criada em parceria com o BRDE (Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul) e foi anunciada pelo Governo do Estado nesta quinta-feira (1º) durante a posse do governador sul-mato-grossense Eduardo Riedel na presidência do Codesul (Conselho de Desenvolvimento e Integração Sul), em Campo Grande.

Estudada há praticamente um ano, a criação da agência vai possibilitar a entrada de Mato Grosso do Sul como sócio do BRDE e, assim, viabilizar a obtenção de recursos no mesmo. A previsão é que em seis meses a agência esteja criada e aprovada para operação pelo Banco Central.

"Estabelecer uma agência de fomento junto a um banco com expertise muito grande em gerir e liberar recursos de maneira adequada, com uma inadimplência menor que 0,5%, o que demonstra a experiência em saber dar crédito, vai fomentar novos negócios com critérios bem definidos", frisa o governador, que completa na sequência.

"Nossa agência será uma nova opção para o empresariado sul-mato-grossense desenvolver seus negócios, um fomento através das linhas de estratégia que nós temos, acompanhando industrialização, as cadeias produtivas competitivas e os novos negócios que tem surgido aqui. A agência de fomento vai proporcionar essa alternativa de financiamento projetos".

Já o titular da Semadesc (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação), Jaime Verruck, explica que a criação da agência significa "permitir ao Mato Grosso do Sul ter o seu próprio banco de financiamento, atender aos pequenos empresários, utilizar recursos do FCO (Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste) e alavancar um volume significativo de recursos para o desenvolvimento econômico do Estado".

O evento desta quinta-feira contou com a presença dos governadores Eduardo Leite (Rio Grande do Sul), Jorginho Mello (Santa Catarina) e Carlos Massa, o Ratinho Junior (Paraná). Além da posse de Eduardo Riedel na presidência do Codesul, eles acompanharam e ratificaram a entrada de Mato Grosso do Sul no Banco Regional de Desenvolvimento.

Formato inovador

Entre as possibilidades analisadas para entrar no banco, foi estudada a sociedade direta, o que logo foi descartado por causa dos custos elevados, segundo explica Verruck. "Caminhamos no segundo momento de como poder emparcerar, sendo definido e aprovado hoje pelos governadores do Codesul que o formato da agência de fomento será através de uma parceria entre o Governo de Mato Grosso do Sul e o BRDE", acrescenta Verruck.

A agência de fomento deverá contar com 51% de participação do Estado de Mato Grosso do Sul e 49% do BRDE, em um formato inovador e que ampliará a capacidade de apoio ao empresariado, oferecendo crédito a micro e pequenos empreendedores, por exemplo.

Conforme Verruck, será a primeira experiência brasileira sob essa forma. "É um grande avanço, uma grande definição aqui em Campo Grande. Agora com a presidência do governador Eduardo Riedel ganhamos mais uma grande ferramenta para o desenvolvimento econômico do Estado".