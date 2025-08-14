MS busca investimentos ambientais com empresários de Singapura

O Governo do Estado participa da Missão Ásia / Divulgação

Para fomentar as potencialidades do Estado, o governador Eduardo Riedel se reuniu com diversos empresários de Singapura, onde apresentou oportunidades de mercado em diferentes setores. Entre os temas está a questão ambiental, área que Mato Grosso do Sul é referência e se destaca no contexto nacional.

“Tivemos um dia produtivo de trabalho, em reuniões com fundos de investimento em diversas áreas de atuação, como na área ambiental, setor que temos buscado de forma consistente no nosso Estado. Muito interessante discutir e ver que eles já estão investindo através de algumas empresas em Mato Grosso do Sul. Vamos potencializar isto”, afirmou o governador.

Riedel destacou que as reuniões envolveram empresas não apenas de Singapura, mas de outras regiões que têm interesses no Estado. “Mais uma oportunidade de apresentar nossas potencialidades, a sensação é positiva e muito promissora. Aqui em Singapura assinamos por exemplo um entendimento com a Bracell, em que o dono é daqui e está investindo na área de celulose em Mato Grosso do Sul”, completou.

A comitiva de Mato Grosso do Sul se reuniu com grandes empresas, entre elas a RGE (Royal Golden Eagle), grupo global com sede em Singapura, que atua em setores como papel, óleo de palma, viscose, construção e energia, além de propriedade e gestão de ativos. A Bracell que vai investir em Água Clara e Bataguassu, faz parte do grupo.

Também teve encontro com a Temasek, fundo soberano de Singapura, conhecido por investir em diversas empresas internacionais, além de reunião com a GenZero – plataforma de investimento focada em acelerar a descarbonização global. Mato Grosso do Sul é destaque neste setor e tem como meta se tornar Estado Carbono Zero até 2030.

Outro compromisso importante foi com a Singapore – Latam Chamber of Commerce, que é a Câmara Latino-Americana em Singapura. Instituição sem fins lucrativos e independente, que tem como objetivo promover comércio, investimentos e o intercâmbio cultural entre o Sudeste Asiático e a América Latina.

“Saio de Singapura com a sensação de dever cumprido. Fomos recebidos pelo ministro do comércio, tivemos reuniões com importadoras e vários empresários em busca de oportunidades e novos mercados, que estavam ansiosos para conhecer o que Mato Grosso do Sul tem. Ainda nos encontramos com o presidente da Bracell, garantindo investimentos ao Estado”, avaliou o presidente da Fiems (Federação das Indústrias do MS), Sérgio Longen.

O Governo do Estado participa da Missão Ásia, em parceria com a Fiems, com o o objetivo de apresentar o potencial econômico do Estado e atrair investimentos, além de fortalecer relações com os mercados asiáticos. Cumpriu agendas internacionais na Índia, Japão e Singapura.

*Com informações da Comunicação do Governo de MS