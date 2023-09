MS discute desafios da comunicação governamental em encontro nacional

Divulgação

Durante dois dias, secretários estaduais de comunicação de todo o País discutem a comunicação governamental. As fake news e os desafios da comunicação governamental estão entre os temas do 2° Fórum Nacional das Secretarias Estaduais de Comunicação, que está sendo realizado no Rio de Janeiro. O evento teve início na quarta-feira, 20, e termina nesta quinta-feira, 21.

Mato Grosso do Sul participa das discussões com o secretário Frederico Fukagawa Hozano de Souza, o Tico, que passa a integrar o Conselho Nacional de Secretarias Estaduais de Comunicação, criado em junho, durante encontro em Salvador.

Para Tico, a participação de Mato Grosso do Sul no Conselho é importante para o aprimoramento constante e troca de experiência entre os gestores, além do fortalecimento de valores como a cidadania. “Temos aqui uma grande oportunidade de discutir o futuro da comunicação governamental. O Conselho, presidido por André Curvello, da Bahia, é um instrumento que possibilita respostas rápidas e concretas para o setor e que pode se transformar em um legado para a comunicação pública brasileira”, disse.

O secretário-executivo de Comunicação de Mato Grosso do Sul destacou ainda a importância do governo dialogar com a população de forma eficiente. “A comunicação governamental é um instrumento para levar até a população as informações de como e onde são empregados os recursos públicos, qual planejamento estratégico governamental e a responsabilidade fiscal. O nosso foco é trabalhar de forma integrada para fazer isso de forma cada vez mais eficiente”, finalizou.