MS está entre os 10 estados mais competitivos do Brasil, diz ranking

O governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel / Saul Schramm

Mato Grosso do Sul permanece entre os 10 estados mais competitivos do Brasil, segundo a edição 2026 do Ranking de Competitividade dos Estados. MS aparece na 10ª colocação nacional e, apesar de ter recuado uma posição em relação ao levantamento anterior, apresentou avanços em áreas estratégicas, como eficiência da máquina pública e solidez fiscal.

Um dos principais destaques foi a Eficiência da Máquina Pública, indicador no qual Mato Grosso do Sul avançou três posições e alcançou o 5º lugar nacional. O resultado foi impulsionado pela melhora do custo do Executivo em relação ao PIB (Produto Interno Bruto) e pela liderança do estado no equilíbrio de gênero no emprego público estadual.

Outro avanço significativo ocorreu no pilar de Solidez Fiscal. Mato Grosso do Sul subiu seis posições e chegou ao 10º lugar entre os estados brasileiros. O resultado primário avançou nove posições, enquanto a poupança corrente melhorou seis posições.

Sob o governador Eduardo Riedel (PP), candidato à reeleição, MS também aparece entre os destaques nacionais em capital humano, rodovias e indicadores sociais, embora o levantamento aponte desafios em áreas como educação, segurança pública e potencial de mercado.

Capital humano

Pelo segundo ano consecutivo, Mato Grosso do Sul ocupa o 2º lugar nacional no indicador de Capital Humano. O estado também aparece na 4ª posição entre os estados brasileiros no índice de formalidade do mercado de trabalho.

O levantamento considera que a qualificação profissional e a inserção dos trabalhadores no mercado formal são fatores importantes para a manutenção do crescimento econômico e para a geração de emprego e renda.

A população de Mato Grosso do Sul foi estimada em 2,924 milhões de habitantes em 2025. O estado registrou PIB de R$ 184,4 bilhões em 2023, com PIB per capita de R$ 64.073. A economia é composta por 25,9% de participação da agropecuária, 22,3% da indústria e 51,7% dos serviços.

Infraestrutura

No pilar de Infraestrutura, Mato Grosso do Sul aparece na 14ª colocação nacional. Entre os fatores que influenciam o resultado estão indicadores relacionados ao custo dos combustíveis e à qualidade da energia elétrica.

Em aspectos específicos, porém, o estado apresenta resultados de destaque. Mato Grosso do Sul alcançou a 2ª posição nacional em qualidade das rodovias, avançando uma colocação em relação ao levantamento anterior.

O backhaul de fibra óptica, estrutura utilizada para ampliar a conectividade entre municípios, também apresentou evolução. O estado avançou quatro posições e chegou ao 5º lugar nacional.

Sustentabilidade social

No pilar de Sustentabilidade Social, Mato Grosso do Sul manteve a 8ª colocação nacional. O ranking aponta avanços em indicadores relacionados à desigualdade de renda, saneamento, mortalidade materna e mortalidade infantil.

Um dos destaques é a 3ª posição nacional no indicador de desigualdade de renda.

Apesar dos avanços, o estado deixou a liderança nacional em cobertura vacinal, ponto que aparece entre os desafios destacados no levantamento.

Segurança pública

Em ascensão, Mato Grosso do Sul avançou três posições no pilar de Segurança Pública e chegou ao 16º lugar nacional.

O sistema de Justiça Criminal aparece entre os principais resultados, com o estado ocupando a 2ª colocação no país. Também houve avanço no indicador de feminicídio, embora Mato Grosso do Sul ainda esteja na 24ª posição nesse quesito.

A mortalidade no trânsito também permanece entre os pontos que demandam atenção.

Educação

Na educação, o levantamento apresenta resultados distintos. Mato Grosso do Sul aparece na 1ª posição nacional no indicador de avaliação da educação, mas ocupa o 18º lugar no resultado geral do pilar.

Entre os fatores que pressionam o desempenho está a taxa de frequência líquida, principalmente no ensino médio, segmento em que o estado ocupa a 23ª posição nacional.

Os dados apontam, portanto, o desafio de conciliar os bons resultados de avaliação com a ampliação da permanência dos estudantes nas escolas.

Mercado e crédito

No pilar de Potencial de Mercado, Mato Grosso do Sul ocupa a 6ª colocação nacional. O resultado é influenciado por indicadores como comprometimento da renda das famílias, qualidade do crédito para pessoas físicas e inadimplência.

Por outro lado, o estado aparece na 4ª posição nacional em volume de crédito, demonstrando um cenário de atividade econômica e oferta de recursos que ainda convive com desafios relacionados à situação financeira das famílias.

Panorama

Na avaliação geral, Mato Grosso do Sul encerra a edição 2026 do Ranking de Competitividade dos Estados entre os 10 mais competitivos do país.

Entre os principais resultados estão o 2º lugar nacional em Capital Humano, o 5º em Eficiência da Máquina Pública, o 2º em qualidade das rodovias, o 5º em infraestrutura de fibra óptica e o avanço de seis posições em Solidez Fiscal.

Ao mesmo tempo, o levantamento aponta áreas que ainda exigem atenção, especialmente na permanência dos estudantes na escola, em indicadores de segurança pública, no endividamento das famílias e em aspectos da infraestrutura.

Para o Governo de Mato Grosso do Sul, os resultados mostram avanços consolidados, mas também indicam os pontos que precisam continuar recebendo atenção para que a competitividade do estado se converta em desenvolvimento e melhorias na qualidade de vida da população.