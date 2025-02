MS pode adotar política de saúde para mulheres na menopausa

Deputado Neno Razuk, autor da proposta, na sessão plenária da Assembleia Legislativa nesta terça-feira / Luciana Nassar

Com o objetivo de humanizar o atendimento de mulheres no climatério e menopausa, Mato Grosso do Sul poderá instituir uma política pública de atenção integral às mulheres que estão nesses períodos. A iniciativa é prevista no Projeto de Lei 42/2025, apresentado pelo deputado Neno Razuk (PL) nesta terça-feira (25) na sessão plenária da Assembleia Legislativa (ALEMS).

A proposta cria a Política Pública Estadual de Conscientização e Atenção Integral à saúde das mulheres no Climatério e na Menopausa. A finalidade é propor diretrizes para a humanização e a qualidade do atendimento das mulheres, garantindo assistência e amparo à saúde física e mental.

Entre as diretrizes da Polícia Estadual, estão, conforme o projeto, estão a de realizar campanhas sobre climatério e a menopausa, abordando sintomas, exames, diagnósticos e outras orientações; incentivar o atendimento multidisciplinar voltado à identificação precoce e ao tratamento de doenças crônicas comuns; e estimular a formação, capacitação e sensibilização de profissionais.

A aprovação da proposição, conforme defende o deputado na justificativa da proposta, “significa dar mais um passo para garantir, efetivamente, às mulheres no climatério e na menopausa seu direito integral à saúde e de acesso a informações necessárias para que possam manter uma boa qualidade de vida em todas as idades”.

O projeto entre em período de pauta para eventual recebimento de emendas. Depois, segue para análise da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR). Se receber parecer favorável, continua tramitando na Casa de Leis com votações nas comissões temáticas e em sessões plenárias.