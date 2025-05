MS pode instituir o Dia Estadual do Leonismo em 10 de outubro

Aline Kraemer, Alems

O estado de Mato Grosso do Sul pode passar a celebrar, anualmente, o Dia Estadual do Leonismo, no dia 10 de outubro. A proposta está no Projeto de Lei 131/2025, apresentado nesta quinta-feira (22) pelo deputado Coronel David (PL), durante sessão na Assembleia Legislativa (ALEMS).

A ideia é valorizar o trabalho voluntário feito pelos membros dos clubes de Lions, além de divulgar suas ações sociais, ambientais e educativas. O projeto também busca incentivar a participação da sociedade em atividades filantrópicas e de cidadania.

Segundo o texto, as ações em comemoração à data poderão ser realizadas em parceria com clubes de serviço, escolas, universidades, prefeituras, câmaras municipais e outras instituições públicas e privadas.

Na justificativa, o deputado destaca que o Leonismo é um movimento internacional, sem fins lucrativos, fundado em 1917. Presente em mais de 200 países, o Lions Clube atua em causas como combate à fome, saúde, educação, inclusão de pessoas com deficiência, preservação ambiental e promoção da paz. O lema da organização é “Nós Servimos”.

“O Dia Estadual do Leonismo é uma forma de reconhecer o trabalho importante dos clubes de Lions em nosso estado. Eles ajudam de forma constante e muitas vezes silenciosa, por isso merecem ser valorizados e conhecidos por toda a sociedade”, afirmou o deputado.

Agora, o projeto aguarda o fim do prazo para recebimento de emendas. Em seguida, será analisado pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR). Se aprovado quanto à legalidade, continua tramitando nas demais comissões e pode ser votado em plenário.

