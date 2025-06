MS recebe fórum participativo para planejar os próximos 25 anos do País

Bruno Rezende

O governador Eduardo Riedel participou da abertura do fórum, na Câmara Municipal, e destacou a importância de planejar o Estado brasileiro, com ações que garantam uma transformação da sociedade com desenvolvimento socioeconômico e paz, com a exigência e velocidade que os problemas estão impondo ao mundo contemporâneo.

O que queremos para os próximos 25 anos é a pergunta focal do fórum participativo "Diálogos para a Construção da Estratégia Brasil 2050, que nesta quarta-feira (18) está em Campo Grande para colher sugestões e traçar uma agenda de longo prazo, permitindo mais produtividade, competividade e investimentos em Mato Grosso do Sul e para o Brasil.

"O mundo passa por transformação em grande velocidade. E isso vale também para a nossa administração pública. É um mundo desafiador e só discutindo a longo prazo, vamos obter respostas", garantiu. Riedel ainda salientou os índices positivos que a sociedade vem alcançando nos últimos anos, com base no planejamento estratégico em políticas públicas e nas diretrizes de prosperidade, inclusão social, sustentabilidade e inovação.

"Nós saímos, em 2023, de 2,7% de pobreza extrema para 1,9% este ano e vamos erradicá-la. Na educação, 62% das escolas estaduais oferecem modelo em tempo integral, com cursos profissionalizantes. E isso passa pelo apoio às nossas comunidades indígenas, aos agricultores familiares, com tecnologia e inclusão. Passa por uma transformação em competitividade para oferecer às empresas o melhor resultado em infraestrutura. São R$ 25,7 bilhões alocados em concessões e privatizações. Este movimento só é possível porque as diretrizes foram traçadas e o plano estratégico delineado", apontou o governador.

Desenvolvido pela Secretaria Nacional de Planejamento do Ministério do Planejamento e Orçamento, a Estratégia Brasil 2050 busca envolver diversos setores para orientar o crescimento sustentável do país a partir de um plano de Estado a ser construído pelo setor público, privado, pelas universidades e por toda a sociedade.

Na cerimônia de hoje, a ministra Simone Tebet justifcou o plano diante dos desafios apresentados num mundo com tensões geopolíticas, mudanças climática, avanço da inteligência artificial, novos arranjos macroeconômicos e integração de novos mercados, além de incentivar uma cultura de planejamento. A ministra também lembrou que no ano de 2050, o País será predominantemente constituído por uma população idosa.

"É um projeto que vai permitir que a gente possa levar para o mundo o Brasil que a gente deseja. A estratégia para 2050 é uma agenda suprapartidária do Estado brasileiro, com indicadores e meta para os serviços públicos em parceria com o setor privado", afirmou.

O projeto encerra sua fase de apresentação em Campo Grande, após percorrer vários estados do Brasil. A Estratégia Brasil 2050 está em fase de elaboração e vai consolidar um documento de referência para o planejamento de longo prazo do país.

O evento de hoje contou com a participação dos vereadores da capital, prefeitos, representantes do setor privado, da academia, sociedade civil e secretários do Governo do Estado. A consulta pública segue aberta até o próximo dia 22 de junho.

*Com informações da assessoria

