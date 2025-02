MS reforça compromisso com inclusão social e fortalecimento da assistência nos municípios

Encontro de Formação e Integração dos Novos Gestores da Assistência Social de MS / Monique Alves/Sead

Com foco na ampliação da inclusão social e no aprimoramento das políticas de assistência, o Governo de Mato Grosso do Sul promoveu, nesta quinta-feira, 20, a Reunião Ordinária da CIB-MS (Comissão Intergestores Bipartite) e a abertura do Encontro de Formação e Integração dos Novos Gestores da Assistência Social de MS. O evento reúne cerca de 250 participantes, entre secretários municipais, técnicos e lideranças da área, para debater estratégias e alinhar a execução de programas essenciais nos municípios.

A iniciativa, liderada pela Secretaria de Estado de Assistência Social e dos Direitos Humanos, tem como prioridade garantir que os serviços cheguem de maneira eficiente a quem mais precisa. Entre os principais temas discutidos estão o fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), a adesão ao Programa Bolsa Família, a capacitação dos conselheiros tutelares e o aprimoramento do Cadastro de Atendimento dos Migrantes em Mato Grosso do Sul.

O vice-governador José Carlos Barbosa, o Barbosinha, reforçou a importância do encontro para consolidar políticas públicas que impactam diretamente a vida das pessoas. “Nosso governo tem um compromisso real com a inclusão social. Cada discussão e pactuação feita aqui garante que os programas estaduais cheguem a quem realmente precisa. Mais do que números, estamos falando de pessoas e famílias que dependem desses serviços para viver com dignidade”, afirmou.

Os investimentos do Governo do Estado na área social já demonstram avanços significativos. Mato Grosso do Sul eliminou seu índice de pobreza de 2,7% em 2022 para 2% em 2023, segundo dados do IBGE. Além disso, os programas indicados seguem beneficiando milhares de pessoas, como o Mais Social, que atende 43,1 mil famílias, e o MS Supera com 2.200 bolsistas em todo o Estado.

A secretária de Estado de Assistência Social e dos Direitos Humanos, Patrícia Elias Cozzolino de Oliveira, destacou o papel da pasta na transformação social e no acolhimento às famílias mais vulneráveis. “A Assistência Social é a primeira política que entra em contato com a população. É uma Secretaria que mexe diretamente com a cidade e o cidadão. Hoje, discutimos estratégias para fortalecer essa atuação e avançar ainda mais na erradicação da extrema pobreza em Mato Grosso do Sul”, pontuou.

Integração e fortalecimento do SUAS

A Comissão Intergestores Bipartite tem papel estratégico na articulação e pactuação de recursos para os municípios, sendo responsável por negociar medidas de descentralização dos serviços, repassar recursos estaduais e estabelecer metas para o aprimoramento da assistência social. Essa atuação garante mais eficiência na gestão do SUAS e amplia o alcance das políticas públicas no estado.

A realização da reunião e do encontro de formação reforça o compromisso do governo com um Mato Grosso do Sul mais inclusivo e justo. Além de discutir soluções técnicas, o evento também fornece um intercâmbio de boas práticas entre gestores municipais, fortalecendo ações que impactam diretamente a vida da população.

“O compromisso do nosso governo com a inclusão não é apenas um discurso, mas uma realidade que se reflete em ações concretas. Estamos avançando para garantir que cada cidadão sul-mato-grossense tenha acesso aos seus direitos, oportunidades e uma vida digna”, concluiu o vice-governador Barbosinha.

*com informações da Sead