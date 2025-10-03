MS se destaca no cenário nacional como estado bom para investimentos

Saul Scharamm

Com ambiente de negócios favorável para instalação de empresas e geração de empregos, Mato Grosso do Sul se destaca no cenário nacional. Responsável por investimentos diversos e presente em nove cidades de Mato Grosso do Sul, gerando empregos e renda para a população, a JBS reconhece a capacidade de atração do Estado, que tem ambiente propício e saudável.

Durante visita técnica à unidade da JBS em Dourados, realizada nesta quinta-feira (2) pelo governador Eduardo Riedel e pelo presidente do Paraguai, o acionista e conselheiro administrativo empresa, Wesley Batista, reconheceu os esforços do Governo do Estado para criar um ambiente estável para desenvolvimento econômico.

"O Estado, bem administrado, mostra como é possível ser eficiente, ter desenvolvimento econômico e social. O Mato Grosso do Sul é um exemplo disso. Nós operamos em diversos estados brasileiros. E a gestão aqui no Mato Grosso do Sul, capitaneada pelo governador Riedel, é a gestão mais eficaz do ponto de vista de empreender", disse Batista.

Na visita técnica a JBS anunciou US$ 70 milhões em investimentos na produção de frango no Paraguai.

"Quando a gente decide fazer um investimento no Estado, temos o apoio para funcionar. Estou dizendo isso, para agradecer e dividir com todos que é um orgulho estar aqui, como empresário e brasileiro, vendo um estado governado por pessoas tão competentes. Parabéns, muito obrigado. E vamos continuar olhando oportunidades aqui. O Paraguai, como o Mato Grosso do Sul, é um país que está sendo administrado por gente competente, preocupada com desenvolvimento econômico e social", disse o empresário.

A empresa do mercado de carnes gera aproximadamente 19 mil empregos diretos no Estado e tem mais de 5 mil pecuaristas fornecedores.

"Hoje é um dia histórico, pela presença do presidente Santiago Peña. Amanhecemos em Porto Mutinho, em Carmelo Peralta, fazendo uma visita a obra da ponte bioceânica. O Paraguai com certeza foi o país que mais investiu para que a rota se tornasse efetiva, com recursos para pavimentação de quase 600 quilômetros ao longo dos anos. Eu fico muito feliz que este investimento da JBS vai ser no Paraguai. Vamos viabilizar, apoiar o crescimento, e a ponte simboliza também o acesso e as ações conjuntas", disse Riedel.

A continuidade da manutenção do Estado para atrair investimentos em diversas áreas, também foi pontuada pelo governador.

"É nossa obrigação ajudar a construir um ambiente de negócios para que o capital que vem para o setor privado tenha confiança. Investimento significa confiança. O Mato Grosso do Sul cresce entre 4% e 6%, com a segunda menor taxa de desemprego do Brasil, uma das maiores qualidades de vida do país, porque a iniciativa privada sentiu confiança. Isso é traduzido em educação, bem-estar social, infraestrutura", disse Riedel.

No Paraguai a companhia adquiriu fábrica para processamento, e planeja crescimento e ampliação de sua plataforma global de produção.

"A história mais recente entre Brasil e Paraguai tem somente casos do sucesso. O Brasil tem uma presença mundial importante, a oitava economia do mundo. A JBS é um orgulho para o Brasil, para toda nossa região, que é a maior produtora da proteína do mundo. Queremos avançar, nós achamos o caminho, em conjunto com o setor privado, da mesma forma que o governador Eduardo Riedel está fazendo no Mato Grosso do Sul", afirmou o presidente do Paraguai, Santiago Peña.

O investimento no país vizinho será realizado em fases. A primeira delas teve início com a aquisição da Pollos Amanecer, marca de frangos local que opera uma fábrica no distrito de Doctor Juan Eulogio Estigarribia, no departamento de Caaguazú.

Após obras de ampliação e modernização, a planta atingirá capacidade de processamento de 100 mil aves por dia, com objetivo de continuar atendendo o mercado interno e passar a acessar mercados externos. A plena capacidade, a indústria vai rodar com cerca de 1,1 mil colaboradores. O complexo produtivo incluirá 28 granjas para material genético, incubatórios e uma fábrica de ração.

