MS tem 852 casos de estupro e abuso de crianças e adolescentes, denuncia deputado

Luciana Nassar/ Alems

Fechando o Maio Laranja, mês de combate ao abuso e à exploração sexual infantil no Brasil, o deputado Professor Rinaldo Modesto (Podemos) subiu à tribuna da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, nesta quarta-feira dia 31, para lamentar o alto índice de estupro e abuso a crianças e adolescentes no Estado.

“Hoje termina o mês alusivo e, segundo a Secretaria de Segurança Pública, infelizmente, foram confirmadas 852 crianças e adolescentes abusadas, estupradas, em MS, até o dia de hoje. Esse é um crime que deixa a todos indignados. São dos piores crimes, porque eles não têm como se defender. Por isso quero fazer um breve relato do trabalho que nossa equipe fez em Campo Grande e no Estado, com a entrega de um panfleto simples e objetivo, com configuras lúdicas para que as crianças possam, cada vez mais precocemente, ter a consciência de quais partes do corpo a pessoa adulta pode ter acesso”, disse Rinaldo.

A arte foi entregue em 278 escolas do Estado e uma equipe multidisciplinar formada por psicólogo, assistente social e advogado, além do deputado, realizou palestras sobre o tema. “Essa equipe vai continuar o trabalho permanentemente sobre o tema. Demos diversas entrevistas para a imprensa, várias tvs, oito rádios, fizemos blitz informativas no Centro e na grande Aero Rancho, porque isso está longe de ser um assunto de esfera partidária. Estamos falando de vidas, que por sua fragilidade física e emocional não conseguem se defender”, considerou Rinaldo.

O parlamentar ainda aproveitou para parabenizar as forças de segurança atuantes no Estado. “Elas têm cumprido seu papel. Acredito que com esse aumento da divulgação, a possibilidade do aumento de denúncias cresça e, consequentemente, vamos permitir que crianças e adolescentes sejam mais protegidas e seus agressores vão, enfim, para cadeia”, defendeu.

Da mesma forma, o deputado Coronel David (PL), elogiou a Segurança Pública. “Realmente temos que elogiar as forças de MS, que fazem além daquilo que a Segurança poderia fazer. Nessa questão de pedofilia, não podemos esquecer que os maiores perigos estão ao lado da criança, dentro da própria casa. Hoje votaremos aqui duas matérias em relação ao Cadastro de Pedófilos, que o cidadão comum também poderá ter acesso direto e segundo a Sejusp já são 400 nomes de pedófilos com trânsito em julgado. Somo à luta, que precisa ser incansável”, declarou.

Por fim, Professor Rinaldo ainda fez um apelo ao governador do Estado, Eduardo Riedel (PSDB) e ao Conselho Regional de Medicina (CRM), que proibiu a atuação de médicos no Instituto de Medicina e Odontologia Legal (IMOL) recém inaugurado na Casa da Mulher Brasileira, em Campo Grande. “Eles estão seguindo uma resolução do Conselho Federal de Medicina, em que veda a atuação do médico em exame de corpo de delito em dependências de delegacias, mas a Casa da Mulher Brasileira é diferente da conotação de prédio da Polícia Civil. Encaminhamos requerimento para o governador faça gestão dessa possibilidade, esse é o momento do bom senso. Não podemos prejudicar ainda mais quem já fora prejudicado, que é a vítima. Senão terão que andar mais de 10 km para o Imol aqui ao lado da Universidade Federal”, criticou.