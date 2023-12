MS tem no calendário oficial a Festa do Peão de Boiadeiro de Alcinópolis

MS Todo Dia

Foi sancionada a Lei 6.152 de 2023, de autoria do deputado Junior Mochi (MDB), que inclui a Festa do Peão de Boiadeiro de Alcinópolis no Calendário Oficial de Eventos do Estado de Mato Grosso do Sul, realizada, anualmente, entre os meses de agosto e setembro. A nova norma foi publicada no Diário Oficial desta terça-feira (12).

A Festa do Peão de Boiadeiro de Alcinópolis celebra a cultura sertaneja e a vida rural no coração de Mato Grosso do Sul. Vários competidores de todo o Brasil participam dos rodeios e demonstram as habilidades e coragem ao montar em touros e cavalos. Os shows de música sertaneja garantem a diversão e o entretenimento.

“Agora, a Festa do Peão de Boiadeiro de Alcinópolis terá o reconhecimento oficial que merece, e todos estão ansiosos para as futuras edições, que celebram as tradições rurais e fortalece a identidade cultural de Mato Grosso do Sul”, destacou Mochi.