Mulheres com mastectomia podem ter prioridade no SUS em MS

Mulheres que passaram por mastectomia — cirurgia de retirada da mama — poderão ter prioridade no atendimento fisioterapêutico pelo SUS em Mato Grosso do Sul.

A proposta está prevista no Projeto de Lei 128/2025, apresentado pelo deputado Roberto Hashioka (União Brasil) durante a sessão desta quarta-feira (21), na Assembleia Legislativa.

Segundo o projeto, para ter direito à prioridade, a paciente deverá informar que é mastectomizada no momento do agendamento e apresentar um laudo médico que comprove o diagnóstico de câncer de mama, a realização da cirurgia e a necessidade do tratamento fisioterapêutico.

Conforme o deputado, a medida é essencial porque a fisioterapia tem papel fundamental no pós-operatório da mastectomia.

O tratamento ajuda a aliviar dores, especialmente na região do pescoço e ombros, prevenir ou tratar linfedemas, recuperar a força muscular, manter os movimentos do braço e evitar o encurtamento dos músculos.

O projeto agora será analisado pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR). Caso receba parecer favorável, seguirá para votação nas demais comissões e no plenário da Assembleia.

