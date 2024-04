Mulheres do Novo se reúnem em movimento organizado pelo partido

O Partido NOVO vem demonstrando sua força por todo estado e na capital não tem sido diferente. No domingo (14), o movimento MULHERES PELO NOVO, realizado pela equipe do atual pré candidato a prefeito de Campo Grande, Beto Figueiró, reuniu mais de 120 mulheres, para discutirem os rumos da política na Capital.

O evento contou com a presença de Indiana Barbosa, a vereadora mais votada de Curitiba-PR, eleita pelo partido NOVO, que contou sua trajetória de Vida até chegar no cargo que ocupa, contando suas experiências na política e ao final deu muitos conselhos às pre candidatas.

Cris Rando, Coordenadora Nacional do movimento, MULHERES PELO NOVO, que está no partido desde sua fundação deixou os presente de queixo caído ao contar como o partido foi montado, como o partido é diferenciado, como prepara seus pré-candidatos.

Já a Dra. Caroline Figueiró, abrilhantou o evento com uma palestra sobre a influência do parto natural no ser humano.

O evento teve a presença da ilustre artista plástica contemporânea, Zila Soares, já que o partido presenteou as convidadas com um lindo lenço pintado pela artista.

Victoria Peixoto, Coordenadora Estadual do movimento, MULHERES PELO NOVO fez a apresentação institucional do Partido.

Raquel Portioli, tomou o palco como Presidente da comissão Provisória Municipal do Partido em Campo Grande. Sobre assumir esse desafio, Raquel disse estar empenhada na campanha, e garante que no que depender dela, o NOVO irá surpreender nessas eleições municipais de 2024.

Entre as convidadas estavam presente as pré candidatas a vereança da cidade morena.

Ana Maria Belo (Aninha Belo) Giane Grando, Mara Barbosa (Mara do chapéu), Lilian Saab, Giovanna Cáceres, Rita Aguiar, Elizângela Lemes Braga, Kátia, chirley Biondo e Victoria Peixoto.