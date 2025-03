Luciana Nassar, Arquivo

Mulheres de Mato Grosso do Sul que vivem a maternidade de forma atípica, serão as homenageadas pela Assembleia Legislativa (Alems).

A partir das 9h desta terça-feira (11), no Plenário Deputado Júlio Maia, será realizada a sessão solene de entrega do Troféu Celina Jallad. A solenidade foi proposta pelas deputadas estaduais Mara Caseiro (PSDB), Gleice Jane (PT) e Lia Nogueira (PSDB).

“Sabemos que ser mãe é, por si só, um ato de entrega e coragem. Ser mãe atípica é enfrentar batalhas diárias invisíveis aos olhos de muitos e, ainda assim, seguir, mesmo quando o cansaço parece maior que as forças. Essas mulheres não estão sozinhas. Admiramos cada lágrima silenciosa, cada sorriso cansado, cada pequena conquista que só o coração de uma mãe atípica é capaz de celebrar”, destacou Mara.

Um estudo publicado na revista Psychoneuroendocrinology comparou o nível de estresse de mães de crianças com autismo aos de soldados em combate.

A pesquisa envolveu a análise dos níveis de cortisol no organismo dessas mulheres, observando que os graus de elevação do hormônio eram semelhantes aos observados em soldados combatentes.

Esse resultado evidencia o impacto profundo que o cuidado de uma criança com desenvolvimento atípico na saúde mental das mães. Destaca ainda a necessidade de políticas públicas que ofereçam suporte e recursos para as famílias, como forma de mitigar o estresse crônico que essas mulheres enfrentam."No entanto, essa pesquisa não traduz o que essas mulheres são na essência: verdadeiras guerreiras, que lutam por seus filhos com amor, dedicação e uma esperança que nunca se apaga", disse a deputada.