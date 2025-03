Mulheres recebem homenagem com trofÃ©u Celina Jallad

Wagner Guimarães, Alems

Força, resiliência, luta, direitos: essas palavras definem as homenageadas desta manhã (11) na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS).

A concessão do "Troféu Celina Jallad" é alusiva ao Dia Internacional da Mulher, comemorado no dia 8 de março, e celebra a “Justa homenagem às mulheres e mães atípicas”, tema escolhido pela propositora Mara Caseiro (PSDB), em conjunto com as deputadas Gleice Jane (PT) e Lia Nogueira (PSDB), para festejar a data.

Quem participou do evento foi acolhido no saguão da ALEMS pelas belas interpretações do Coral dos Servidores da Assembleia Legislativa. Foram quatro músicas, entre elas “É Primavera”, canção de Tim Maia e “Bandeira Branca”, composta por Max Nunes e Laércio Alves, em 1922. A dupla sertaneja Victor Gregório e Marco Aurélio também se apresentou no Plenário Júlio Maia. Benjamin Rhiad, filho de uma das homenageadas, interpretou uma canção durante a solenidade, e ao final a Banda Down Rítmica esteve também no saguão da Casa de Leis dando o tom para a comemoração.

Mara Caseiro destacou a importância da mulher na sociedade. “E dentro desse universo, há um grupo de mulheres que representa a mais pura expressão do amor incondicional e da superação diária. Ser mãe já é um desafio enorme, mas ser mãe atípica é uma jornada ainda mais exigente. Mulheres que abrem mão de suas carreiras, lazer e até de sua saúde para garantir a qualidade de vida para os filhos, enfrentando desafios financeiros, em sua luta por direitos, inclusão social e batalha constante por tratamentos adequados”, detalhou.

Mãe atípica, a deputada Lia Nogueira se emocionou ao fazer sua saudação. “A emoção que estou sentindo por essa sessão solene é enorme. Parabenizo a deputada Mara Caseiro, que teve a ideia sobre o tema. Cumprimento principalmente as mães atípicas de Mato Grosso do Sul que estão representadas hoje por várias histórias. Hoje será um dia ímpar nesse Parlamento. Hoje o Estado de Mato Grosso do Sul vai poder enxergar com mais carinho, respeito, e políticas públicas, nós, mães atípicas. É necessário refletir sobre nosso papel, o preconceito que nossos filhos enfrentam e a sociedade ainda não está preparada para incluí-los”, desabafou.