Na "Festa da Farinha" em Anastácio, governador garante obras de infraestrutura e pavimentação

Em dia de celebração, o governador Eduardo Riedel participou de vários eventos em Anastácio. Entre eles o lançamento de pacote de obras da prefeitura e a abertura da tradicional Festa da Farinha na noite desta sexta-feira, 5. Na cidade ele destacou a importância de buscar um Estado próspero e que será parceiro da cidade em obras de infraestrutura, pavimentação e saúde.

O primeiro evento foi o lançamento do pacote de obras da prefeitura em alusão ao aniversário de Anastácio, no Centro de Convenções da cidade. O governador reafirmou que todos os compromissos firmados serão realizados.

"Continuamos conversando com as lideranças, prefeito e vereadores para ratificar que a cidade pode contar com o Governo do Estado nas suas principais prioridades. Vamos apoiar e ajudar no que for necessário. A única maneira de mostrar minha gratidão a cidade é sendo parceiro em obras de saúde, infraestrutura e pavimentação, onde farei de tudo para que todo município esteja asfaltado até o final do meu mandato", afirmou o governador.

O Estado já investiu mais de R$ 208 milhões na cidade nós últimos oito anos, em áreas essenciais como infraestrutura, saúde, educação, segurança e habitação. Está em andamento inclusive a obra de pavimentação da "Estrada do 21", que vai ligar Anastácio a Bonito, em um investimento de R$ 212 milhões, em quatro frentes de trabalho.

"Ainda iremos assinar nos próximos meses o convênio para repassar recursos ao hospital da cidade. É bonito de ver a prefeitura entregar resultados efetivos a população", completou Riedel.

O prefeito de Anastácio, Nildo Alves, afirmou que o momento é de comemorar o aniversário de 58 anos da cidade, que vai ocorrer em 8 de maio, com projetos importantes para o município e apoio do Governo. "Levar desenvolvimento e bem estar para população. Depositamos a confiança no governador, com a convicção que fará uma excelente gestão. Trazendo investimentos para a cidade".

O presidente da Assembleia, o deputado Gerson Claro afirmou que o Estado é o mais cresce no Brasil e Anastácio faz parte deste cenário. "Temos aqui um modelo moderno de gestão, que está sendo colocado em prática pelo Eduardo Riedel, que é difícil de ser superado. Um governador que vai surpreender a todos".