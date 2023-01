"Não podemos aceitar a afronta à democracia", diz Riedel sobre ataques em Brasília

Gradil quebrado por manifestantes da extrema direita / Foto: Ton Molina/AFP

O governador eleito em Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, usou as rede sociais, na tarde desta segunda-feira (9), para se manifestar sobre os ataques ao Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal e o Palácio do Planalto, do último domingo, em Brasília.

Riedel lamentou as depredações nas repartições dos três poderes. “É inaceitável na nossa democracia o uso da violência, o vandalismo e a depredação de patrimônio público e provado em quaisquer tipos de manifestação. Não podemos aceitar a afronta à democracia e ao Estado democrático de direito”, escreveu.

O governador ainda participará presencialmente, da reunião em Brasília nesta segunda-feira, marcada pela presidência da República, para discutir com o Fórum de Governadores e com o STF (Supremo Tribunal Federal) medidas em relação aos acontecimentos de ontem na Capital Federal.

O ministro do STF, Alexandre de Moraes, publicou decreto para desmobilização dos acampamentos em frente aos quarteis de Brasil em até 24h. No texto, Moraes ordena a "prisão em flagrante de seus participantes pela prática de crimes" e afirma que as operações deverão ser realizadas pelas polícias militares, "com apoio da Força Nacional e Polícia Federal se necessário".