Nelsinho Trad e Soraya Thronicke integram grupo parlamentar de apoio à Embrapa

Senadores vão apoiar a Embrapa / MS Todo Dia

A Embrapa (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária) ganhou um importante apoio no Congresso Nacional com a criação da Frente Parlamentar Mista pelo Fortalecimento da Embrapa. A iniciativa foi do senador Nelsinho Trad, do PSD, e contou com o apoio da senadora Soraya Thronicke, do Podemos, também do Mato Grosso do Sul.

A Frente Parlamentar foi criada por meio da aprovação do projeto de resolução PRS 67/2023, pela CRA (Comissão de Agricultura e Reforma Agrária) do Senado Federal. O objetivo principal da frente é fortalecer a Embrapa e promover a valorização da pesquisa agropecuária no Brasil.

Nelsinho Trad, ao apresentar a proposta, ressaltou a importância estratégica da Embrapa para o desenvolvimento do setor agropecuário no país. Ele destacou que a empresa é reconhecida internacionalmente pelos avanços tecnológicos que proporcionou ao agronegócio brasileiro ao longo de sua história.

A relatora do projeto, senadora Soraya Thronicke, destacou o papel fundamental desempenhado pela Embrapa na criação de tecnologias agropecuárias que contribuem para o aumento da produtividade e a sustentabilidade no campo. Ela ressaltou que a empresa tem sido responsável por impulsionar a agricultura brasileira, trazendo inovações e soluções para os desafios enfrentados pelo setor.

Com a criação da Frente Parlamentar Mista pelo Fortalecimento da Embrapa, os senadores Nelsinho Trad e Soraya Thronicke assumem o compromisso de apoiar e promover iniciativas que fortaleçam a empresa, além de buscar recursos e parcerias para a realização de pesquisas e o desenvolvimento de tecnologias agropecuárias inovadoras.