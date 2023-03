Neste domingo acontece a eleição para presidente de bairro Nova Aquidauana

Na manhã deste domingo, 26, acontece a eleição para a presidência do Bairro Nova Aquidauana.

Para quem quiser participar da votação o local da eleição esta sendo no Centro da Juventude, na Avenida Mato Grosso na região do Nova Aquidauana. O horario de votação teve início as 8h e vai até as 17h de hoje.

Para o cargo existe dois concorrentes, na primeira chapa esta na Disputal Robson Amaral e Simone de vice

Ja na chapa 2 o canditado é o Bruno Bica, com o lema União e Trabalho