Nilson Pontim deixa o MDB e reforça o PSDB para as Eleições de 2024

Divulgação

O presidente da Câmara de Aquidauana, Nilson Pontim, filiou-se ao PSDB na manhã desta segunda-feira, 25, no diretório do partido em Campo Grande.

Com três mandatos como vereador em Aquidauana, Nilson Pontim reforça o quadro do PSDB para as eleições municipais de 2024.

"Estive em Campo Grande me filiando ao PSDB. Fui convidado pelo prefeito Odilon Ribeiro, para integrar ao PSDB de Aquidauana, aonde o prefeito é o presidente, e também a um convite do ex-governador e presidente estadual do PSDB, Reinaldo Azambuja, que, juntamente com o deputado federal Dagoberto Nogueira, estiveram presentes nesse ato e hoje eu faço parte do PSDB de Aquidauana. Estamos juntos num projeto futuro das eleições municipais, aonde o partido terá candidato a prefeito e vereadores, e eu faço parte dessa equipe. Vamos concorrer às eleições municipais e estou muito feliz por estar no PSDB, um grande partido no Estado, onde temos um governador, três deputados federais, três deputados estaduais. Sem dúvida nenhuma, é um grande partido. E, em Aquidauana, estamos nos unindo, para ficarmos mais fortes ainda, para poder disputar uma eleição e ganhar uma eleição e dar continuidade ao trabalho que vem sendo feito pelo prefeito Odilon, e a gente quer fazer parte também desse projeto", disse Pontim.

O vereador, anteriormente filiado ao MDB, aceitou o convite do ex-governador Reinaldo Azambuja e do prefeito Odilon Ribeiro, que em redes sociais afirmou estar realizando um trabalho político robusto na política local. “Estamos fazendo um trabalho político robusto para deixar o PSDB de Anastácio e Aquidauana ainda mais competitivo e fortalecido para as próximas eleições. Sejam todos bem-vindos.”

Entre os presentes na cerimônia de filiação estavam os deputados Dagoberto, Mara Caseiro, Paulo Correa e Jamilson Name, além dos vereadores Wezer Lucarelli, Valter Neves, Éverton Romero e Joel Feta, juntamente com demais lideranças de Aquidauana e Anastácio.