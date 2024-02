Nilson Pontim faz análise do trabalho em entrevista a radio

Entrevista para rádio / Divulgação

O presidente da Câmara Municipal de Aquidauana seu Nilson Pontim concedeu uma entrevista, na manhã de quinta-feira, 8, ao programa Retrato Cidade do entrevistador Cícero de Moura na FM América com transmissão pelo facebook do vereador.

Na oportunidade, seu Nilson fez um balanço dos trabalhos legislativos do ano de 2023 e as expectativas para este semestre da legislatura. Segundo o parlamentar, o ano foi finalizado com as pautas todas em dia e com devolução de duodécimo na casa dos quase R$ 7 milhões.

“Esse ano é o último ano do nosso mandato, mas o trabalho, a vontade e o compromisso continuam até 31 de dezembro, independente da eleição. Nosso objetivo na Presidência é investir em todas as Secretarias em parceria com o Executivo e o mais importante correr atrás de recursos para auxiliar a demanda da nossa cidade”, disse.

Seu Nilson falou das frentes de trabalho que estão em obras a pedido do parlamentar. “O prefeito Odilon busca escutar e atender os pedidos dos vereadores e isso é muito bom. Uma vez que os vereadores estão na rua ouvindo e recebendo as demandas da comunidade”.

Uma ressalva para a área da saúde nas regiões do Indaiá e Cipolândia com reforma do ESF a fim de dar condições de atendimento para a comunidade, bem como, a emenda no valor de R$ 100 mil do deputado Márcio Fernandes para a compra de veículo destinado exclusivamente aquela região.

Paralelamente, acontece na Nova Aquidauana a reforma e ampliação do ESF Izaura Baez - um pedido antigo do vereador ao poder Executivo.

Na área de produção, um maquinário agrícola completo será entregue para o distrito de Camisão no dia 26 de fevereiro, emenda do deputado Dagoberto Nogueira a pedido do presidente da Casa.

Sobre o ano político, seu Nilson reforçou que o grupo segue forte e unido para a campanha. Eu sigo pré-candidato a vereador e a disposição do meu partido, para ajudar nesse processo eleitoral. Aquidauana deu certo e precisa continuar nesse caminho”.

Sobre o prefeito Odilon Ribeiro há uma aclamação para uma possível candidatura a voos mais altos com grandes chances de realização e com apoio da classe política aquidauanense.