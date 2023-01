Nilson Pontim promete trabalhar com economia para colaborar na devolução de duodécimo

Pontim ao lado do prefeito Odilon e do ex-presidente, Wezer / O Pantaneiro

Novo presidente a Câmara Municipal de Aquidauana, Antônio Nilson Pontim (MDB), conhecido como seu Nilson, prometeu trabalhar o próximo biênio com economia para colaborar na devolução do duodécimo ao município.

Durante seu discurso na manhã do último sábado de 2022, Pontim disse que na Câmara não haverá abusos com recursos públicos. "Vamos trabalhar economizando o máximo possível, para ajudar na devolução do duodécimo, para ajudar a saúde e no combate à fome", detalhou.

Ele ainda comentou como pretende trabalhar em 2023 e 2024, a respeito da prefeitura. "Vivemos em harmonia grande nesse biênio e pode ter certeza que vamos contribuir, serei da mesma maneira como era vereador, o cargo não sobe à cabeça. Quero com o empenho de vocês, vereadores, colaborar".

Pontim disse ainda que no último ano de seu mandato como presidente, em 2024, ocorreráa eleição municipal. Ele falou que pretende não deixar questões políticas atrapalharem o andamento da Casa de Leis.

"Vamos viver uma eleição em 2024, vamos encarar novos desafios. Quero pedir que não deixe lá fora o desrespeito à eleição. Temos compromisso com esse mandato, compromisso até o último dia de 2024. Não quero que a eleição interfira no nosso trabalho. A política não vai romper o nosso bom encaminhamento. Essa é a nossa vontade".