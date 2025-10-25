Acessibilidade

25 de Outubro de 2025 • 09:08

Politica

Nioaque estuda Lei do Turismo e aposta no setor como motor de desenvolvimento

Prefeito André Guimarães apresenta estratégias para impulsionar o turismo e fortalecer a gestão municipal

Redação

Publicado em 25/10/2025 às 07:58

Atualizado em 25/10/2025 às 09:07

O próximo passo da gestão é a criação de uma Lei Municipal do Turismo / Divulgação

Prefeito André Guimarães apresenta estratégias para impulsionar o turismo e fortalecer a gestão municipal

Nioaque marcou presença em um dos encontros mais importantes do calendário municipalista de Mato Grosso do Sul: o 3º Congresso dos Municípios de MS, realizado entre os dias 20 e 22 de outubro, no Shopping Bosque dos Ipês, em Campo Grande. Representado pelo prefeito André Guimarães (PP), o município apresentou a linha de trabalho adotada pela gestão, que busca conciliar responsabilidade fiscal e visão de futuro, tendo o turismo como principal motor de desenvolvimento.

O evento reuniu prefeitos, vereadores e gestores públicos de todo o Estado e serviu como palco para o prefeito Guimarães detalhar a estratégia de sua administração. Durante entrevista concedida ao jornal A Crítica, o gestor destacou o compromisso de fazer mais com menos, especialmente em um cenário de recursos limitados.

Mesmo diante de restrições orçamentárias, a Prefeitura de Nioaque tem avançado em áreas essenciais. Foram retomados serviços, reorganizada a frota municipal, ampliado o transporte escolar e reforçados os atendimentos médicos. A saúde mental também recebeu atenção, com a reforma do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) e a contratação de novos profissionais.

Mas é no turismo que o município aposta suas maiores expectativas de crescimento. Reconhecida por seu patrimônio natural — que inclui as famosas pegadas de dinossauros —, suas paisagens e cultura indígena, Nioaque busca transformar esse potencial em desenvolvimento econômico e social. Em parceria com o Governo do Estado e a Fundesport, a Prefeitura lançou o projeto “Pedalando para o Futuro”, que incentiva o ciclismo entre jovens e valoriza o etnoturismo.

O próximo passo da gestão é a criação de uma Lei Municipal do Turismo, inspirada em modelos de sucesso como o de Bonito. A proposta, que deve ser encaminhada à Câmara ainda este ano, pretende estabelecer diretrizes para atrair investimentos e fortalecer o turismo sustentável no município.

Entre serras, rios e memórias da Guerra do Paraguai, Nioaque segue trilhando um caminho de crescimento pautado na responsabilidade, no diálogo e na valorização de suas riquezas naturais e culturais.

