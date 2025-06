Nioaque garante asfalto no bairro mais populoso com apoio do programa MS Ativo

Bruno Rezende

O governador Eduardo Riedel elogiou o projeto apresentado pela Prefeitura, destacando a qualidade do planejamento. “É um plano que projeta o município a longo prazo, muito bem estruturado e que atende muito bem à população”, afirmou.

O município de Nioaque foi contemplado com mais uma importante obra de infraestrutura por meio do programa MS Ativo – Municipalismo. Durante reunião realizada na tarde desta segunda-feira (23) na Governadoria, ficou garantido o asfaltamento completo do bairro São Miguel, o mais populoso da cidade, com cerca de 1,3 mil moradores. Ao todo, serão implantados mais de 5 quilômetros de pavimentação asfáltica em vias urbanas.

O prefeito de Nioaque, André Bueno Guimarães, destacou o apoio do Governo do Estado e o papel fundamental das emendas parlamentares. “Com a política pacificada, conseguimos avançar e unir esforços em benefício do nosso povo”, pontuou.

Essa nova etapa do programa dá continuidade a uma série de investimentos já realizados em Nioaque. Na primeira fase do MS Municipalismo, o município recebeu obras de pavimentação e drenagem na Vila Santa Amélia, além da ampliação da Escola Estadual Odete Ignêz Resstel Villas Boas e melhorias no sistema de esgotamento sanitário e abastecimento de água.

Outros projetos já em andamento incluem a revitalização da Praça XV de Novembro, reforma geral e ampliação da Escola Estadual Padroeira do Brasil, construção de uma quadra poliesportiva, além da entrega de unidades habitacionais nas aldeias Água Branca, Cabeceira, Brejão, Taboquinha e a implantação de uma nova estação de tratamento de esgoto, com mais de 21 km de rede e 905 ligações domiciliares. Nioaque também conta com 11 assentamentos rurais que serão beneficiados por ações estruturantes.

A reunião contou com a presença do vice-governador José Carlos Barbosa (Barbosinha), da senadora Tereza Cristina, dos deputados federais Beto Pereira e Geraldo Resende, além de diversos parlamentares da Assembleia Legislativa de MS e secretários estaduais, reafirmando o compromisso conjunto em promover o desenvolvimento do município.

