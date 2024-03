Nioaque: Valdir Júnior tem 77% de aprovação positiva diz Ranking

Em uma demonstração clara de liderança eficaz e gestão focada no progresso, o prefeito Valdir Couto de Souza Junior, à frente da Prefeitura de Nioaque, registra uma das maiores taxas de aprovação entre os prefeitos do estado de Mato Grosso do Sul. Segundo uma recente pesquisa realizada pelo Instituto Ranking Brasil Inteligência, Valdir Júnior conquistou uma impressionante aprovação de 77% — somando as avaliações "ótimo", "bom" e "regular" — contra apenas 18% de reprovação. Este marco coloca sua gestão em destaque, refletindo o reconhecimento e satisfação dos cidadãos com o trabalho realizado.

O levantamento, que entrevistou 500 moradores de Nioaque com 16 anos ou mais entre os dias 11 e 16 de março deste ano, é registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número MS-08198/2024.

Entre as conquistas notáveis de sua gestão, está a completa pavimentação da área central de Nioaque, alcançando 100% das vias pavimentadas. Esse projeto não apenas melhora a infraestrutura urbana, mas também contribui significativamente para a qualidade de vida dos moradores e o desenvolvimento econômico local.

Um salto impressionante no saneamento básico também está entre as realizações de sua administração. Com esforços concentrados e investimentos estratégicos, o saneamento básico em Nioaque está previsto para saltar de 24% para incríveis 92%. Este avanço representa um marco significativo para a saúde pública e o bem-estar da população, refletindo a prioridade dada à qualidade de vida e ao respeito ao meio ambiente.

Com uma margem de erro de 5 pontos percentuais para mais ou para menos, e um intervalo de confiança de 95%, os resultados sublinham o sucesso da administração de Valdir Júnior.

*As informações são da Assessoria de Imprensa da Prefeitura de Nioaque.