Nomeação do aquidauanense Eloy Terena é oficializada em Ministério

Advogado indígena e atuando nas causas / (Foto: Divulgação)

A nomeação do advogado aquidauanense Eloy Terena, foi oficializada para o cargo de secretário-executivo do Ministério dos Povos Originários, no DOU (Diário Oficial da União), assinada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), nesta quarta-feira (18).

Nascido na Aldeia Ipegue, em Aquidauana e escolhido para atuar na pasta desde o início da equipe de transição, junto ao Ministério comandado por Sônia Guajajara.